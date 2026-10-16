יו״ר ועדת הבחירות דחה עתירות נגד סרטונים של נתניהו

יו”ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה היום (שישי) מספר עתירות שעסקו בסרטונים שבהם מופיע ראש הממשלה בנימין נתניהו ונושא דברים בהזדמנויות שונות. במוקד העתירות עמדה שאלת פרסומם של הסרטונים - הן בחשבונות הרשמיים של משרד ראש הממשלה, והן בחשבונותיו האישיים-פוליטיים של נתניהו.

על פי הודעת דוברות ועדת הבחירות המרכזית, הסרטונים שהיו נשוא העתירות פורסמו במקור במקביל בפלטפורמות הרשמיות של משרד ראש הממשלה ובחשבונות המזוהים עם פעילותו האישית והפוליטית של נתניהו. במהלך הדיון בעתירות הוסרו בכמה מהמקרים הסרטונים מהחשבונות האישיים-פוליטיים.

השופט סולברג קבע כי הסרטונים אינם נחשבים לתעמולת בחירות כאשר הם מתפרסמים בחשבונות הרשמיים. בכך נדחתה הטענה שפרסומם בפלטפורמות הממשלתיות, בנסיבות שנבחנו בהחלטות, מהווה תעמולת בחירות אסורה.

עוד עולה מהודעת הוועדה כי אחד הסרטונים נותר מפורסם גם בחשבונותיו האישיים-פוליטיים של נתניהו. גם ביחס לסרטון זה נקבע כי אין לראות בפרסומו משום תעמולת בחירות.

ההחלטות נוגעות לסוגיה שחוזרת ועולה בתקופות בחירות: הגבול שבין פעילותו הממלכתית והרשמית של ראש ממשלה מכהן לבין פעילות בעלת אופי פוליטי או תעמולתי. במקרה הנוכחי קבע יו”ר ועדת הבחירות, לאחר בחינת הסרטונים והנסיבות שבהן פורסמו, כי אין מקום לקבל את העתירות.