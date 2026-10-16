וולוו ואנבידיה בשיתוף פעולה: "נהיגה מדלת לדלת"

וולוו מכוונת לשלב הבא במערכות הנהיגה המתקדמות: יצרנית הרכב השוודית מרחיבה את שיתוף הפעולה שלה עם אנבידיה, ותשלב בדגמים עתידיים מערך טכנולוגי שנועד לאפשר נהיגה "מדלת לדלת". מאחורי ההבטחה עומדת שאיפה לטפל לא רק בנסיעה בכביש מהיר, אלא גם בתנועה עירונית מורכבת ובחניה בסיום הדרך.

אלא שבין החזון לבין המכוניות הראשונות שיגיעו לכביש יש הבדל מהותי: בשלב ההשקה תהיה זו מערכת נהיגה בפיקוח, ולא מכונית שאפשר להפקיד בידיה את הנסיעה ולשכוח מהכביש. אלווין בקנס, ראש תחום הנדסת התוכנה בוולוו, אמר לרויטרס כי הנהגים יישארו אחראים לרכב.

מהרמזור ועד החניה: מה המכונית אמורה לעשות?

לפי התוכנית שהציגו החברות, הטכנולוגיה מיועדת להתמודד עם מגוון מצבי נהיגה: נסיעה בכבישים מהירים, רחובות עירוניים עמוסים, ציות לרמזורים ולתמרורי עצור, פניות שמאלה ללא רמזור ייעודי וחניה.

המערכת תתבסס על ארכיטקטורת החיישנים והמחשוב Hyperion של אנבידיה, לצד מערכת הבטיחות Halos ותוכנת הנהיגה Alpamayo. כך צפויה אנבידיה לספק לוולוו חלק נרחב מהתשתית הטכנולוגית שעליה יישענו יכולות הנהיגה החדשות.

לפי אנבידיה, בהמשך מתוכננות להתווסף יכולות שיאפשרו לנהג להסיר את עיניו מהכביש, ובשלב מאוחר יותר גם לא להידרש לקשב רציף לנהיגה. עם זאת, אלו יעדים עתידיים - ולא היכולות שיוצעו בהכרח עם ההשקה הראשונה.

שתי מערכות במקביל - ולא רק בינה מלאכותית

אחד המרכיבים הבולטים בתוכנית הוא הפעלה מקבילה של שתי מערכות תוכנה לנהיגה. עלי קאני, המוביל את תחום הרכב באנבידיה, הסביר ל־TechCrunch כי מודלי הבינה המלאכותית של Alpamayo יפעלו לצד מערך תוכנה מסורתי יותר, המשתמש אף הוא בלמידת מכונה ובמידע ממצלמות ומרדאר.

"הרעיון הוא שאנחנו מריצים את שתי המערכות האלה באותו הזמן", אמר קאני. לפי הדיווח ב־The Verge, המערכת לא תשתמש בתחילה בלידאר.

עבור וולוו, המסר המרכזי נותר בטיחות. מנכ"ל החברה, הוקאן סמואלסון, הדגיש כי שמה של וולוו מזוהה עם בטיחות ברכב כבר כמעט מאה שנה - מוניטין שהחברה מבקשת לשמר גם בעידן שבו התוכנה מקבלת תפקיד הולך וגדל בנהיגה.

לא רק לחשמליות - ולא רק לדגמים היקרים

בקנס אמר כי הטכנולוגיה צפויה להגיע למכוניות וולוו לפני 2030, וכי ההשקה מתוכננת להתקיים בכמה אזורים במקביל, אך לא בסין. החברה טרם חשפה מה יהיה הדגם הראשון שיקבל אותה או כמה יידרשו הלקוחות לשלם.

לפי דבריו, התוכנית אינה מוגבלת למכוניות חשמליות: גם דגמי פלאג־אין הייבריד ודגמי בנזין צפויים לקבל את הטכנולוגיה. הוא הוסיף כי היכולות לא יישמרו רק למכוניות היקרות ביותר של המותג.

שיתוף פעולה ותיק, הימור חדש

ההכרזה מרחיבה מערכת יחסים שהחלה ב־2017. לפי אנבידיה, כל מכוניות וולוו החשמליות המלאות כבר משתמשות בשבב Orin שלה. כעת מתכוונת היצרנית להרחיב את ההסתמכות על פלטפורמת Hyperion, לרבות מערך החיישנים שלה.

המהלך מגיע בשעה שיצרניות ובהן מרצדס־בנץ, ב.מ.וו ופורד מקדמות מערכות נהיגה מתקדמות יותר. ההבטחה של וולוו ואנבידיה שאפתנית: מכונית שתוכל להתמודד עם חלקים נרחבים מהדרך, מתחילתה ועד סופה. המבחן הראשון יהיה מצומצם ומעשי יותר - עד כמה היא תוכל לסייע לנהג בבטחה, בלי לטשטש את העובדה שהוא עדיין אחראי לנהיגה.