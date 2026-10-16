תוך שבועיים: צה"ל הרס עשרות אנדרטאות לזכר מחבלים

לפני ואחרי ( דובר צה"ל )

במהלך השבועיים האחרונים פעלו כוחות צה”ל בעשרות פעילויות התקפיות לסיכול טרור במרחב יהודה ושומרון, במסגרתם קיימו שיחות אזהרה וביצעו סריקות באלפי יעדים. עוד נאמר כי הכוחות עצרו עשרות מבוקשים, החרימו כספי טרור בהיקף של מאות אלפי שקלים ותפסו ציוד ואמצעי לחימה, בהם רחפנים ואקדחים. בנוסף, הכוחות השלימו חמישה מבצעים חטיבתיים באוגדת יהודה ושומרון, שבמסגרתם פעלו לסיכול טרור, בדגש על יעדים ומוקדי פעילות המזוהים עם ארגוני טרור שונים, העוסקים בהסתה לטרור ובתמיכה באירועי ה-7 באוקטובר. במסגרת הפעילות, הכוחות הרסו עשרות אנדרטאות ושלטים המסיתים לטרור ומפארים את זכרם של מחבלים.

הריסת אנדרטה ( דובר צה"ל )

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה”ל ימשיכו לפעול בעוצמה ובהתקפיות לסיכול טרור והסתה ברחבי יהודה ושומרון, במטרה לשמור על ביטחון התושבים במרחב ועל ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל".