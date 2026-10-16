קשר הקשת: האם סמל המבול זה סימן טוב או רע?

קשת שלמה ומרהיבה ( צילום: תמיר אפל )

פרשות השבוע בספר בראשית עשירות במדרשים ארוכים ועמוקים על ימי הבריאה ומה שאירע אחריה כשהסיפור המקראי על נח והמבול הווה השראה ליוצרים רבים וזכה גם כיצירה אמנותית בעיני העולם הגדול לעיבוד להצגה וסרט שבעיני המאמינים גרם לסיפור המעובד ללכת לאיבוד. בסיפורי המקרא כדאי לחפש תמיד את הסמליות והדוגמה המובהקת לכך בפרשת נח היא "הקשת בענן" שמתוארת בפסוקים כסימן וזכר לחורבן. "את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ" (בראשית פרק ט פסוק י"ג)

קשת בענן ( צילום: אריאל שרפר )

הסברים מאחורי הקשת

הסברים רבים לקשת המופיעה בשמיים, תורנית ומדעית. אם מתמקדים בפרשנות התורנית רש"י והתלמוד מסבירים כי הקשת היא אות וסימן לברית של בורא עולם עם העולם שאחרי החורבן במבול והדורות שבאו מנח הצדיק ועד אברהם אבינו. בהקשר זה נזכרים במדרש לפיו ריבונו של עולם חשב בתחילה לברוא את היקום על בסיס מידת הדין אך העולם לא יכול היה להתקיים כך ולכן צורפה מידת הרחמים למהלך. לכן יש פירושים לפיהם הופעת הקשת היא איתות לכך שהיה צריך להיות דין חמור עם העולם והופעת קשת בענן זהו זיכרון הברית וסימן לעצירת הפורענות. הקשת גם זכתה לברכה בברכות הראיה: ברוך את השם אלוקינו מלך העולם זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו.

בחסידות ובקבלה יש מנהג שלא להסתכל בקשת יותר מדי זמן (ובוודאי לא לנסות לצלם אותה בזמן נהיגה), והמסתכל בה באריכות נחשב כמי ש-"אינו חס על כבוד בוראו".

לפי ההסברים האלה "קשת בענן" היא אות ברית וחסד עם העולם אך גם מזכירה את מידת הדין ומזהירה את האדם לשמור על דרך הישר.

יש כמובן גם הסברים מדעיים על הקשת וצבעיה, אבל את אלה נשאיר לשולחן המעבדה ולא בשולחן השבת, אבל אפשר בהחלט לדון בזה בשיחה המשפחתית שבין המנות לזמירות השבת.

שקיעת השמש וכניסת השבת ( (פלאש90) )

קשר הקשת לשבת

המגיד רבי ישראל מקוזניץ' מציע הסבר נוסף שקושר את הקשת שמופיעה ברוב צבעיה בדרך כלל כאשר יש גשם ושמש בשמים בו זמנית לשמירת שבת כהלכתה וכך כותב המגיד:

"כאשר הזמנים אינם כתיקונם ובזמן החום שולט קור או להפך, החורף שולט בעיצומו של הקיץ והקיץ בעיצומו של החורף, הקור והחום הקיץ והחורף משמשים בעירבוביה, הרי זה משום "לא ישבותו"- משום שאין משמרים את השבת כהלכה, כי אז בני אדם נענשים בערבוב הזמנים".

וההסבר הפשוט הוא שאם משנים את דרכי הטבע שקבע הקב"ה במעשה בראשית, אף הטבע משנה את דרכיו, וכל חכם לב יבין מכך שבשבת יש להתבונן בעולמו המופלא של הבורא ולשמור על העולם כי זה תפקידו המקורי של האדם.

שבת שלום ומבורך!