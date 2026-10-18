טיול ל'ותן טל ומטר': פריחת החלמוניות והסתווניות 

חלמוניות בהר הנגב ( צילום: המועצה האזורית הר הנגב )

אם מישהו היה צריך עוד הוכחה שהסתיו כבר כאן, ואיתו הקסם המיוחד של הפריחה, השבוע, הן בהר חזק רכס בשנית שבגולן , הן ברכס מירון והן בהר הנגב נצפו ראשוני הסיתווניות והחלמוניות החלוציות של העונה.

רכס בשנית בין הרי הגעש והחורש של מרכז הגולן , התעוררה החודש אחת מפריחות הסתיו היפות והמרגשות בישראל – פריחת החלמוניות וסתווניות ברכס בשנית. מדי שנה, עם ירידת הטמפרטורות ותחילת הגשמים הראשונים, מצהיב המרחב כולו במרבד פרחים זוהר המזמין אלפי מטיילים לחווית טבע עוצרת נשימה. שמורת רכס בשנית, הסמויה מעט מהעין, שומרת על טבע טבעי ונדיר. בין עצי האלון, האלות האטלנטיות והשזיפים, פורחים שניים ממבשרי הסתיו היפים בארץ – הסתוונית והחלמונית הגדולה. הצבע הצהוב הבוהק והסגול ביחד עם הניחוח הופכים את המקום לאחת מפנינות התיירות הטבעיות של רמת הגולן בעונה זו. המסלול, באורך של כ־3 קילומטרים, נמשך כשעתיים וחצי ומתאים למשפחות עם ילדים. המסלול קווי ודורש היערכות עם שני רכבים. ההליכה מתחילה סמוך לתל חזקה, בעקבות סימון שבילים ירוק, ויורדת בין חורשים מגוונים אל נופי תילי הגעש והגולן. לאורך הדרך יפגשו המטיילים עצי אלון תבור, אלון מצוי ואלון תולע – שלושתם צומחים יחד רק כאן, באחד האזורים הייחודיים בישראל. במהלך ההליכה ניתן לעצור למנוחה בצל עצי צפצפה ליד חורבות הכפר הצ’רקסי ג’ואיזה, אחד ממספר כפרים צ’רקסיים שהוקמו בגולן בסוף המאה ה־19. המעיין המקומי ומי הנגר הזורמים משלימים את חוויית השטח באווירה רגועה וצלולה. איך מגיעים? בווייז - הר חוזק. (שימו לב שהכביש משובש ויש לנסוע בזהירות)

סתוונית התשבץ ( צילום: יאיר ארונשטם )

רכס שמורת מירון

מגובה של 1115 מטר מעל לפני הים (נקודת ההתחלה של הטיול), נראים הרי צפת, הגולן והרי הלבנון בצורה מושלמת.

האויר צלול. גם הטיפוס במדרגות במעלה השביל עד לנקודת התצפית הראשונה לעבר עמקי הצפון, בואכה ימת הכנרת, רק עושים טוב לגוף, לנפש ולנשמה.

תוסיפו לכך את פריחת החלמוניות ופרחי הסתיו ותקבלו טיול משפחתי מושלם לעונה זו של השנה.

רק לקום, לארוז משהו קל לדרך, להוסיף מנשא לנושאי התינוקות שביננו וליהנות מכל רגע במסלול שכל אורכו המעגלי הוא 1.5 ק"מ. מסתבר שגם הילדים, נהנים כאן מאד מחיפוש אחר הפרחים.

טיול בשביל הפסגה הוא סיור בשביל הגבוה ביותר בגליל. השביל מקיף את פסגת הר מירון (1,208 מטרים מעל פני הים), ומעניק תצפיות ממעוף הציפור על הגליל העליון, דרום לבנון והגולן. השביל עובר בחורש ים-תיכוני מפותח, שבו מפגש עם בעלי-חיים, ציפורי חורש וסבך ים תיכוני הכולל עצי אלונים, קטלב ועוד.

נקודת ההתחלה סמוכה מאוד לחניון ומסומנת גם בסימון שבילים אדום (מס' 2332 במפה) ובסימון התלת-צבעי של שביל ישראל, לבן, כחול וצהוב. אחרי 300 מטרים של הליכה מגיעים למצפור הראשון.

חמישים מטרים אחרי הנוף המשובח לכיוון הכנרת, צפת, יער ביריה, דלתון ועוד, רואים מימין לשביל את מרבץ החלמוניות הראשון.

לאורך השביל ( נלך לפי הסימון האדום כל העת), חורש טבעי המאפשר לקיים את הטיול גם כשהשמש עומדת ברום השמים. עוברים עוד קבוצת סלעים ולמרגלותינו פורחות סיתווניות.

אנחנו בסתיו ואין כמו הפרח העדין והקטן הזה כדי לבשר עליו. מידי פעם מדלגים לפנינו נחליאלים.

ובדרום החלה פריחת החלמוניות ברכס בוקר

מסלול הליכה קצר בהר הנגב מוביל אל מקבצי הפרחים הצהובים שמופיעים בין הסלעים רק בסתיו. הוא מתאים למשפחות עם ילדים, לזוגות ולמי שמחפש בוקר שקט בשטח.

אז מסתבר שלא רק בצפון הן פורחות גם בהר הנגב החלמוניות החלו לפרוח ברכס בוקר שבהר הנגב, ובשבועות הקרובים יופיעו מקבצי פרחים צהובים על המדרונות הסלעיים שבין שדה בוקר למצפה רמון.

הפריחה מתרכזת בשמורת "חלמוניות רכס בוקר ומפער נחל הבשור". רשות הטבע והגנים הכריזה עליה בספטמבר 2024, על שטח של יותר מ-19 אלף דונם, כהרחבה של שמורת מצוק הצינים. השמורה הוכרזה בזכות החלמונית הגדולה, ואפשר לראות אותה כבר אחרי מאתיים עד שלוש מאות מטרים של הליכה מנקודת החניה.

עכשיו, כשהטמפרטורות בהר הנגב, הבקרים מתקררים והשבילים חוזרים להיות נוחים להליכה. בדיוק בחלון הזה מופיעה החלמונית. רוב השנה היא מבלה כבצל מתחת לאדמה, ובסתיו היא מעלה פרח ישירות מהקרקע, עוד לפני שהעלים יוצאים, לתקופה של כשבועיים עד שלושה. לדברי מורה הדרך עופר לוי, משטחי הסלע הגדולים ברכס מנקזים אל הבצלים את מעט הגשם שיורד באזור. לכן הפרחים צומחים בסדקים ובכוכי הקרקע שבין הסלעים, לעיתים במקבצים ולעיתים כפרח בודד.

את הטיול מתחילים בצל עץ שיטה בודד שמשקיף על המפתח של נחל בוקר, וכדאי לעצור שם לקפה לפני ההליכה. משם יוצאים בשביל המסומן בשחור, ותוך זמן קצר מגיעים למשטחי הסלע ולפרחים. מי שרוצה ממשיך בסימון השחור עד ראש השלוחה, נהנה מנוף פתוח על האזור ויורד במסלול מעגלי חזרה אל עץ השיטה. מי שמעדיף הליכה קצרה חוזר באותה הדרך, ובדרך אפשר לפגוש גם צמחים ובעלי חיים נוספים של האזור.

את הביקור בשמורה אפשר לשלב ביום טיול באזור שדה בוקר. סמוך לצומת חלוקים נמצא מצפור הגיא, ובמרחק נסיעה קצר נמצאים עין עבדת וצריף בן גוריון. פרטים על לינה, מסעדות ומסלולים נוספים במרחב מרוכזים באתר תיירות הר הנגב.

איך מגיעים? - ניווט בווייז אל "שמורת חלמוניות רכס בוקר". הגישה מכביש 40, בין צומת טללים לצומת חלוקים, וחלק מדרך העפר מתאים לרכב פרטי. כניסה מוסדרת מימין לחוות זית המדבר.