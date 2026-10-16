סרוגים
מגן על איזנקוט

גנץ מגיב לליברמן: "ההתקפות שלך לא יסתירו את המבוי הסתום"

יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב למתקפה של אביגדור ליברמן נגד גדי איזנקוט: "מאז שחשפתי את התוכנית שלו להקים ממשלת מיעוט עם בנט והמפלגות הערביות, הוא בלחץ ויורה לכל הכיוונים"

10 תגובות
עקבו אחרינו ב -
בני גנץ (יונתן זינדל / פלאש90)

העימות באופוזיציה: אחרי המתקפה הדרמטית של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן נגד יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט, בה קרא לרמטכ"ל לשעבר "בני גנץ 2", יו"ר כחול לבן הגיב כעת (שישי) לליברמן כשהגן על שותפו לשעבר במפלגה.

חדשות סרוגים

"30 שנה בפוליטיקה הישראלית, וליברמן לא עשה 10% ממה שגדי איזנקוט ואני עשינו למען מדינת ישראל" אמר גנץ. "מאז שחשפתי את התוכנית שלו להקים ממשלת מיעוט עם בנט והמפלגות הערביות, הוא בלחץ ויורה לכל הכיוונים".

"ליברמן, ההתקפות שלך לא יסתירו את המבוי הסתום שאליו אתה מוביל את ישראל" הוסיף ותקף. "יש רק פתרון אחד: ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. ורק כחול לבן יכולה להביא אותה. מצביעים אחדות. מצילים את המדינה".
סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
10
בן
לפני שעתיים

בעבר מנהיגים נתנו דוגמה אישית, היום מקבלי ההחלטות רק מריבים ביניהם ושוכחים את האזרחים!!
הצטרפו אלינו