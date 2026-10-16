גנץ מגיב לליברמן: "ההתקפות שלך לא יסתירו את המבוי הסתום"

העימות באופוזיציה: אחרי המתקפה הדרמטית של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן נגד יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט, בה קרא לרמטכ"ל לשעבר "בני גנץ 2", יו"ר כחול לבן הגיב כעת (שישי) לליברמן כשהגן על שותפו לשעבר במפלגה.

"30 שנה בפוליטיקה הישראלית, וליברמן לא עשה 10% ממה שגדי איזנקוט ואני עשינו למען מדינת ישראל" אמר גנץ. "מאז שחשפתי את התוכנית שלו להקים ממשלת מיעוט עם בנט והמפלגות הערביות, הוא בלחץ ויורה לכל הכיוונים".

"ליברמן, ההתקפות שלך לא יסתירו את המבוי הסתום שאליו אתה מוביל את ישראל" הוסיף ותקף. "יש רק פתרון אחד: ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. ורק כחול לבן יכולה להביא אותה. מצביעים אחדות. מצילים את המדינה".