עמית סגל בתגובה ראשונה לעימות באופוזיציה

עמית סגל ( אריה לייב אברמס/פלאש90 )

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, התייחס למתקפה הדרמטית של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן נגד גדי איזנקוט, כשהזכיר את הודעתו של ליברמן מאתמול על סירובו לתמוך בממשלת מיעוט וקישר את שני הדברים יחד.

"אתמול עוד היו שתהו אם המהלך של ליברמן לא מתואם עם איזנקוט באיזשהו אופן מוזר" כתב סגל בחשבון הטלגרם שלו. "ובכן, לא".

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