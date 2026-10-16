עמית סגל בתגובה ראשונה לעימות באופוזיציה

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, התייחס למתקפה הדרמטית של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן נגד גדי איזנקוט, כשהזכיר את הודעתו של ליברמן מאתמול על סירובו לתמוך בממשלת מיעוט וקישר את שני הדברים יחד.
"אתמול עוד היו שתהו אם המהלך של ליברמן לא מתואם עם איזנקוט באיזשהו אופן מוזר" כתב סגל בחשבון הטלגרם שלו. "ובכן, לא".
כאמור, אמש סגל ניתח במהדורה המרכזית של חדשות 12 את המשמעויות הפוליטיות העמוקות של הצהרת ליברמן. "אם תזכרו מה ליברמן אמר ברוח ימים אלה ובפתיחת המהדורה, זאת אם כל הפצצות על התוכנית של גדי איזנקוט", הבהיר סגל. "התוכנית האסטרטגית להקים ממשלה שפרס אותה בגילוי ובקול רם – 58 מנדטים או קצת פחות בהימנעות של מי שרוצה, כלומר הערבים ואולי חלק מהסיעות החרדיות".
סגל הסביר את התמריץ הפוליטי מאחורי המהלך: "כל התבטאות שנעשית לפני בחירות על ידי פוליטיקאים נאמרת רק בפרספקטיבה אחת – הם רואים סקר, רואים נתון בעייתי, וחייבים לתקן אותו או לסתום את החור. החור שליברמן רואה הוא מצביעי הימין שאומרים 'אני לא רוצה לתת את הקול ולגלות שרע"ם והמשותפת בעמדת השפעה'".
"אבל ליברמן לא רק אמר 'לא נתמוך בממשלה כזאת', אלא הלך עד הסוף ואמר 'נצביע נגד'", הדגיש סגל. "אם ליברמן עומד במילתו, אז אין את הדבר הזה גם אחרי הבחירות. בכירים בגוש אומרים 'הדבר הזה לא תואם איתנו, היה דיבור על תיאום, וזה פוגע בנו'. הם תורהים אם ליברמן עושה את זה כדי להעלות את המחיר שלו אחרי הבחירות ולדרוש פיצוי בדמות ראשות הממשלה".
עמית סגל, הניסיונות לפלג ולסכסך כבר קרו לנו בעבר והציבור לא קונה את השקרים!