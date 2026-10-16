פצוע קשה בתאונה בין שתי משאיות בכביש 6

גבר כבן 40 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים שהתרחשה היום (שישי) בין שתי משאיות בכביש 6, סמוך למחלף שורק. צוותי כיבוי פעלו לחלץ את הגבר שנלכד בתוך אחת המשאיות, ולאחר טיפול רפואי ראשוני בזירה הוא פונה במסוק לבית החולים איכילוב, כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית.

סגן מנהל מרחב שרון ופראמדיק במד"א רפי שבע סיפר כי "הייתי בדרכי הביתה ממשמרת כפראמדיק במסוק מד"א כשהתקבל הדיווח במוקד 101 על התאונה. הייתי ממש במרחק של כמה מאות מטרים והגעתי למקום בתוך רגעים ספורים. נהג המשאית היה לכוד בקבינט המשאית שנמעכה לגמרי. טיפסתי על חלקה הקדמי של המשאית והצלחתי להגיע אליו על מנת להתחיל את הטיפול הרפואי, כשבמקביל דיווחתי למוקד מד"א והזנקתי את המסוק שלנו".

"יחד עם צוותים נוספים של מד"א הענקנו לו טיפול רפואי במקביל לפעולות החילוץ המורכבות של לוחמי האש" הוסיף. "בסופן העברנו אותו למסוק מד"א שנחת בזירה ופינה אותו לבי"ח איכילוב כשמצבו קשה".