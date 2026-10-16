אחת הערים העשירות בארה"ב חתמה על ברית ערים תאומות עם השומרון

מועצה אזורית שומרון והעיירה גרייט נק שבמדינת ניו יורק חתמו ביקיר על מזכר הבנות לשיתוף פעולה כלכלי ותרבותי, במסגרת קשרי ערים תאומות. החתימה נערכה בפני קהל גדול, כאשר יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, וראש עיריית גרייט נק, ד"ר פדרם בראל, חתמו יחד על ההסכם.

גרייט נק ממוקמת בלונג איילנד, בסמוך לעיר ניו יורק, והיא נחשבת לאחת הערים העשירות בארה"ב. מזכר ההבנות מבטא רצון משותף לקדם קשרים בין הקהילות בתחומי הכלכלה, המסחר והתרבות, ולהעמיק את הקשר בין השומרון לבין תושבי העיר בארצות הברית.

במסגרת האירוע צוין גם הקשר ההולך ומתהדק בין תושבי גרייט נק לשומרון: שמונה משפחות מגרייט נק עלו לאחרונה יחד לישראל, וכעת הן שוקלות לעבור ולהתגורר בשומרון.

"אנחנו משפחה. אני רוצה לומר לראש העיר פדרם בראל ולאנשי גרייט נק כמה אנחנו מעריכים ואוהבים אתכם" אמר דגן באירוע החתימה על ההסכם. "אנחנו זוכרים אתכם ואת התמיכה שלכם בשומרון, במיוחד מאז הימים הראשונים של המלחמה. זו לא הייתה רק עזרה - היה כאן לב אמיתי".

לדבריו, "אנחנו בונים כאן את לב הארץ של ישראל, מתוך אמונה ומתוך הבנה של המשימה ההיסטורית שלנו. אחרי כל האתגרים, הטרור והניסיונות לפגוע בהתיישבות - אנחנו הולכים לנצח. אנחנו מנצחים באמצעות אמונה, בנייה וחיים".

"הקשר הזה בין השומרון לבין יהודי ארצות הברית, ובמיוחד עם הקהילה בגרייט נק שליד ניו יורק, הוא קשר של משפחה" סיכם דגן. "אתם חלק מהשומרון, ואנחנו חלק מהמשפחה שלכם. אנחנו יחד לנצח, וביחד אנחנו הולכים לנצח".

ראש עיריית גרייט נק אמר בתגובה: "תודה לאנשי השומרון וליוסי דגן. היום נסענו במקומות שבהם אברהם אבינו הלך, יעקב חלם ויוסף נקבר. שילה הייתה בירת ישראל במשך 369 שנים. ההיסטוריה היהודית נמצאת כאן".

"אנחנו אולי חיים מחוץ לישראל, אבל מעולם לא עזבנו את המקום הזה בלב" הבהיר. בגרייט נק יש קהילה יהודית גדולה, והיום אנחנו מחזקים באופן רשמי את הקשר עם השומרון. אני רוצה שתדעו שהקשר בין היהודים בתפוצות לבין היהודים ביהודה ובשומרון יהיה חזק כסלע. שום דבר לא ישבור את הקשר הזה. אנחנו בגרייט נק איתכם, ואנחנו מודים לכם על המנהיגות ועל האפשרות להיות חלק מהמשפחה הזו. עם ישראל חי".

בסיום האירוע העניק בראל לדגן אות הוקרה מטעם גרייט נק, לציון הקשר בין הקהילות ולרגל חתימת ההסכם.