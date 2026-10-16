טראמפ נשאל האם הוא סומך על נתניהו: כך הוא השיב

שבועיים לפני הבחירות בישראל: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין הלילה (בין חמישי לשישי) לרשת "Newsmax", שם נשאל האם הוא סומך על ראש הממשלה בנימין נתניהו. טראמפ ענה כי "למען האמת, אני לא סומך על אף אחד בעולם הפוליטיקה".

במהלך הראיון, המגיש רוב פינרטי גם שאל את טראמפ על הבחירות בישראל, כשהנשיא האמריקני ציין כי גורמים בישראל היו רוצים שהוא יהיה מעורב בקמפיין הבחירות של נתניהו. למרות זאת, טראמפ נמנע מלהביע תמיכה בנתניהו, ורק אמר כי "הדבר העיקרי מבחינתי הוא שאני כן רוצה לעזור להם להגן על ישראל".