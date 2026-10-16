וינטר במתקפה חריפה על יועז הנדל: "אל תטיף לי מוסר"

וינטר ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

בעקבות ההודעה מטעם מפלגת "המילואימניקים והכלכלית", במפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר יוצאים במתקפה חריפה ומכחישים מכל וכל את הטענות על בקשה להסכם עודפים.

"לא בוצעה שום פנייה אל מפלגת המילואימניקים מטעם עמך ישראל", מסרו במפלגה בתגובה רשמית. "יועז הנדל, שעבר 8 מפלגות בעשור האחרון והקים ממשלה עם מנסור עבאס, וירון זליכה שהינו תומך מרצ, לא יטיפו מוסר לאנשים חדשים שבאים להעיף את הפוליטיקה הישנה והבזויה. הם הקימו ממשלה פעם אחת עם מנסור עבאס והם יעשו זאת שוב". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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ב"עמך ישראל" לא חסכו ביקורת והגדירו את הדברים כספין פוליטי נוסף: "זהו עוד ספין הזוי ושקרי של הפוליטיקה הישנה שאותה באנו לשנות, וממילא הם לא יעברו את אחוז החסימה. קול לזליכה הוא קול ליאיר גולן".

לסיום, הדגישו במפלגה את מחויבותם למחנה הימין וקראו לציבור הבוחרים: "רק הצבעה לעמך ישראל מבטיחה הקמת ממשלת ימין, אבל ימין שמשרת ומכריע את האויבים".