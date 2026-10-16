יועז הנדל: לא אחתום איתו על הסכם עודפים

יועז הנדל ( אבשלום ששוני )

דרמה קטנה ביומה האחרון של תקופת חתימת הסכמי העודפים לקראת בחירות 2026: מפלגת "המילואימניקים והכלכלית" בראשות יועז הנדל מפרסמת היום (שישי) את הסיבה בגינה סירבה לחתום על הסכם עודפים עם מפלגתו של עופר וינטר, "עמך ישראל".

לדברי ראשי המפלגה, עופר וינטר אכן פנה אליהם בימים האחרונים בבקשה לחתום על הסכם עודפים משותף לקראת יום הבוחר. אולם, בעקבות בדיקת תנאי הסף של המפלגה, התברר כי וינטר אינו מוכן להתחייב על קווים אדומים ברורים בנוגע להרכב הקואליציה הבאה. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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"וינטר פנה לחתום איתנו על הסכם עודפים – אבל סירב להתחייב שלא יישב עם מפלגות ערביות וחרדיות בקואליציה, ולכן לא נחתום איתו על הסכם כזה", מסרו במפלגת "המילואימניקים".

הודעה זו מגיעה ביום שבו פוקעת באופן רשמי האפשרות של המפלגות להגיש את הסכמי העודפים לוועדת הבחירות המרכזית. במסגרת תמונת המצב המתרקמת לקראת נעילת הרשימות וההסכמים, נמסר עוד כי גם השר לבטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, מסיים את היום האחרון מבלי שחתם על הסכם עודפים עם אף אחת מהמפלגות המתמודדות במערכת הבחירות הנוכחית.