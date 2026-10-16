אירוע בטחוני חריג בצפון; כוחות רבים בדרך

כוחות משטרה גדולים, לוחמי משמר הגבול, מתנדבי כיתות הכוננות ובסיוע היחידה האווירית של משטרת ישראל מנהלים בשעות אלו סריקות נרחבות באזור כפר קרע, זאת בעקבות חשש לאירוע ביטחוני בצפון המדינה. בהמשך נאמר כי גם השב"כ מעורב בסריקות אחרי החשוד.

הפעילות המבצעת החלה בעקבות דיווח שהתקבל על אדם חשוד, הלובש בבגדים המזכירים מדי צה"ל, אשר החל להימלט רגלית באזור של מטע זיתים סמוך ליישוב. על פי החשש שעולה מן הדיווחים בשטח, קיים פתח לכך שהחשוד חמוש.