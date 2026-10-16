חגי לובר: "הפרישה שלו מדאיגה"

חגי לובר ( פאולינה פטימר )

הטלטלה במפלגתו של עופר וינטר 'עמך ישראל' והודעת הפרישה של דוידי בן ציון מעוררות סערה נוקבת בציונות הדתית ובמערכת הפוליטית. האב השכול חגי לובר פרסם פוסט חריף שבו הביע דאגה עמוקה מהנסיבות שהובילו לפרישה ומ ההשלכות החברתיות הקשות של התופעה.

"יכול להיות שאי-פרישה של עופר וינטר מסכנת את גוש הימין ויכול להיות שלא, אבל אין ספק שאם אכן דוידי בן ציון פרש מאונס זו סכנה לחברה", פתח לובר את דבריו. לדבריו, במקום מסוים יושבים כעת אנשים וחוגגים את הניצחון ואת הפגיעה במפלגה, תוך מציאת הצדקה פנימית לשימוש באמצעים פסולים. לובר תקף בחריפות את ההידרדרות בשיח ובדרכי הפעולה הפוליטיות וכתב כי אותם גורמים מסיקים את המסקנה כי להתווכח ולשכנע זה לחלשים, בעוד שהטרדות, קללות ואיומים – בפרט מול האישה והילדים – מוכיחים את עצמם כיעילים. הוא הוסיף כי הפועלים כך מרגישים שהכל כשר ומצווה בשם "הצלת המדינה", תוך שהם משתמשים בצידוק לפיו כך נהוג גם במחאות אחרות.

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בהמשך דבריו הזהיר לובר מכך שכבר אין צורך במשטרה חשאית כדי ליצור פחד והשתקה, שכן אזרחים מן השורה עושים זאת בהתנדבות ובהתלהבות, בעוד שאנשים טובים שותקים ובכך מעודדים ומנרמלים את התופעה. הוא תהה לאן עוד תיידרדר המציאות בשם ה"סכנה למדינה" והאם השלב הבא יהיה פגיעה ברכוש או מכות להפחדה.

לסיום פנה לובר באופן ישיר לאותם פעילים וקרא להם להתעשת: "דעו לכם, אנשים חסרי מעצורים שפועלים למען האידיאולוגיה ה'נכונה', שבשם הצלת המדינה אתם מביאים לחורבנה. זכרו את שורפי האסמים שהביאו לחורבן של אלפיים שנות גולה – וחיזרו בכם".