פיקוד העורף: עדכון חשוב לשעות הקרובות

( פיקוד העורף )

המועצה האזורית מעלה יוסף פרסמה הודעה מיוחדת לתושביה, בהתאם להנחיות המעודכנות של פיקוד העורף ופיקוד הצפון, לקראת פעילות צבאית התקפית בגזרה הצפונית. על פי הודעת המועצה והגורמים הביטחוניים, מטוסי חיל האוויר צפויים לבצע בשעות הקרובות שורת תקיפות ממוקדות נגד יעדים בשטח לבנון, במסגרת פעילות צה"ל להסרת איומים במרחב.

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כתוצאה מהתקיפות העוצמתיות בגזרה, צפויים להישמע הדי פיצוצים חזקים ביישובים רבים ברחבי הגליל המערבי ובמרכז הגליל העליון.

במערכת הביטחון וברשויות המקומיות מרגיעים את התושבים ומבהירים כי מדובר בפעילות יזום של כוחותינו. בשלב זה השגרה ביישובים נמשכת, ואין כל שינוי בהנחיות ההתגוננות לציבור. עם זאת, התושבים מתבקשים לשמור על ערנות ולהישמע להנחיות הרשמיות במידה ויהיו עדכונים נוספים.