הסוקר הבכיר בטוח: "הולכת להיות הפתעה גדולה"

כשבועיים בלבד לפני פתיחת הקלפיות בבחירות 2026, תמונת הגושים במפה הפוליטית מוסיפה להיות צמודה ומתוחה. בראיון לעיתון 'גלובס', התייחס הסוקר צוריאל שרון, מבעלי חברת 'דיירקט פולס', לשאלה הבוערת מי צפוי לנצח בבחירות הקרובות, והציג ניתוח זהיר של המספרים והתרחישים הקואליציוניים.

"נכון להיום, לפי המספרים שלי אין הכרעה", הבהיר שרון בפתחת דבריו. עם זאת, הוא ציין כי לראש הממשלה בנימין נתניהו יש יתרון יחסי בדרך להשגת הרוב הנדרש: "נתניהו לדעתי קרוב יותר מאחרים להרכבת ממשלה".

שרון פירט את נקודת המוצא החישובית שלו לגבי כוחם של המחנות היריבים: "אני יוצא מנקודת הנחה שהגוש שלו לא יכול להביא פחות מ-55 מנדטים, כולל 'עמך ישראל' של עופר וינטר. הגוש השני, ביום הכי מטורף שלו, וללא המפלגות הערביות, לא יכול להביא יותר מ-50–51 מנדטים. זו נקודת המוצא שלי".