יאיר גולן בתגובה ראשונה לסערה סביבו: "זו הייתה כוונתי"

יאיר גולן ( חיים גולדברג / פלאש90 )

יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, מגיב לסערה הציבורית שהתעוררה בעקבות דברים שאמר השבוע בפני פעילים, לפיהם בכוונתו "לסלק את הדת מהמרחב הציבורי". בציוץ שפרסם ברשתות החברתיות ביקש גולן להבהיר את עמדתו ומסר כי כוונתו הייתה למאבק בכפייה הדתית. "להוציא את הדת מהמרחב הציבורי שווה ללמגר את הכפייה הדתית", כתב גולן והציג את התפיסה האזרחית שמובילה מפלגתו. לדבריו, במדינה חופשית מדרכות ואוטובוסים לא יחולקו לפי מגדר, במקומות שבהם הציבור מעוניין בכך תופעל תחבורה ציבורית ויורשו עסקים לפתוח בשבת, והכותל המערבי ייפתח וישמש את כלל זרמי היהדות.

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גולן הוסיף והדגיש את חופש הנישואין והחיים האזרחיים, וציין כי כל קהילה תוכל לחיות לפי דרכה, בלי שאחרים יכפו עליה איך להתחתן, לנסוע או לנהל את חייה.

"אני יהודי, ציוני וחילוני. אני מכבד אמונה ומסורת, ואני מתנגד נחרצות לכפייה", הצהיר גולן לקראת סיום דבריו, וחתם במסר: "מותר להיות דתי בארצנו, מותר להיות חילוני בארצנו – חובה להיות חופשי בארצנו. שבת שלום".