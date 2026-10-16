הלם בגוש האופוזיציה: "הוא שותה לנו מנדטים בקשית" 

ראשי גוש השינוי ( ליהיא לפיד )

מערכת הבחירות בגוש האופוזיציה והשינוי עולה מדרגה, כאשר מתחת לפני השטח רוחשת מתיחות עמוקה בין השותפות הפוליטיות. דיווח חדש של הכתבת אנה ברסקי באתר "מעריב" חושף את מה שהתרחש מאחורי הקלעים בישיבה סגורה של מפלגת "ישראל ביתנו", שם הוטחו האשמות קשות נגד יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, על רקע ניהול הקמפיין שלו.

במרכז הסערה עומד קמפיין "המפלגה הגדולה" שמקדם איזנקוט לקראת יום הבוחר, במטרה לבסס את מעמדו כמועמד המוביל בראש המחנה. בכירי "ישראל ביתנו", ובפרט ח"כ עודד פורר, טענו בישיבה כי מדובר במהלך דורסני שנועד לשאוב קולות מתוך מפלגות גוש השינוי עצמן, בניגוד מוחלט להבנות ולסיכומים הברורים שהושגו בין ראשי השותפות זמן קצר קודם לכן. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות "איזנקוט חזר לקמפיין המפלגה הגדולה, ולא סתם חזר - הוא התחיל בקמפיין שתיית קולות אגרסיבי במיוחד בתוך הגוש", תקף פורר בישיבה. לדבריו, "קמפיין המפלגה הגדולה לא יביא לו מנדט אחד מגוש נתניהו, אבל יביא לו כמה מנדטים בתוך הגוש, על חשבון שאר המפלגות. הוא מתחיל לשתות בקשית את המנדטים של בנט, של יאיר גולן ושלנו".

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במפלגה הדגישו כי המהלך נועד להחליש את יתר השותפות כדי שאיזנקוט יוכל לקדם את תוכניותיו הפוליטיות על חשבונן, והבהירו כי לנוכח הפרת ההבנות לא ניתן להישאר אדישים. "אסור לשבת בחיבוק ידיים. אם איזנקוט הכריז מלחמה - נחזיר לו מלחמה. חייבים להחזיר מלחמה, ואסור לעבור על זה לסדר היום", הצהירו בסיעה.

העימות הנוכחי מתפרץ פחות שבועיים לפני פתיחת הקלפיות, עובדה המעצימה את הלחץ במחנה. זאת על אף שסוף ספטמבר חתמו ראשי גוש השינוי על מסמך עקרונות מחייב שהתחייב למנוע מתקפות הדדיות, ואף שיו"ר "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן ואיזנקוט סיכמו קודם לכן על הרגעת הרוחות והתמקדות בהגדלת הגוש כולו. אולם כעת, נראה שהישורת האחרונה של הקמפיין מפרקת את ההבנות ומציבה את מפלגות האופוזיציה בקרב בלימה חזיתי זו זו.