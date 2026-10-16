סקר מנדטים: המפלגות הערביות בשיא של מנדטים והכל נפתח מחדש 

( יונתן זינדל / פלאש90 )

סקר מנדטים חדש של "מעריב", שנערך על ידי "לזר מחקרים" מצביע על התחזקות של המפלגות הערביות לצד נסיגה בכוחה של מפלגת השלטון.

על פי הנתונים, המפלגות הערביות רושמות עלייה של מנדט אחד כל אחת ומגיעות יחד לשיא של 14 מנדטים. מנגד, מפלגת הליכוד מאבדת שני מנדטים ויורדת ל-18 מנדטים בלבד. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות חרף הירידה בליכוד, גוש הקואליציה מורד במנדט אחד בלבד ועומד על 51 מנדטים. זאת הודות להתחזקותה של יהדות התורה שעולה ל-8 מנדטים, ולכניסתה של מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר שעוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. במקביל, בעקבות היחלשותה של מפלגת ישראל ביתנו ל-8 מנדטים, גם גוש מפלגות האופוזיציה הציוניות יורד ל-51 מנדטים – מה שמוביל לשוויון מוחלט בין שני הגושים. חלוקת המנדטים המלאה בתשובה לשאלה לאיזו מפלגה היית מצביע לו היו מתקיימות הבחירות היום: מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט מובילה עם 21 מנדטים, הליכוד עם 18 מנדטים, מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט עם 13 מנדטים, והדמוקרטים עם 9 מנדטים.

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בהמשך הרשימה ניצבות ישראל ביתנו, עוצמה יהודית, הרשימה המשותפת ויהדות התורה עם 8 מנדטים כל אחת. ש"ס מקבלת 7 מנדטים, הציונות הדתית ורע"ם עומדות על 6 מנדטים כל אחת, ומפלגות "עמך ישראל" ו"המילואימניקים והכלכלית" עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים כל אחת.

מתחת לאחוז החסימה נותרות מפלגות כחול לבן עם 1.1%, הציבור החרדי עם 0.5%, נעם לישראל עם 0.5% וצומת בית ישראל עם 0.2%. שיעור המתלבטים בסקר עומד על 5.2%.