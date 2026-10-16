איש השמאל פסימי: "כבר היינו בסרט הזה"

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מערכת הבחירות מתחממת, ואיש העסקים והפרסומאי אילן שילוח, מותח ביקורת חריפה על ההתנהלות הפוליטית של ראשי גוש האופוזיציה והשינוי. בציוץ שפרסם ברשתות החברתיות, התייחס שילוח לנתוני סקר של מכון "קנטאר", שלפיהם 57% ממצביעי הקואליציה בטוחים שהאופוזיציה תקים ממשלה בשיתוף רע"ם אם לא תשיג רוב של 61 מנדטים. "ליברמן, בנט, לפיד ואיזנקוט עשו טעות פוליטית בסיסית", כתב שילוח והסביר: "57% ממצביעי הקואליציה בטוחים שהאופוזיציה תקים ממשלה עם רע"ם אם לא תשיג 61 מנדטים. כלומר, דווקא המצביעים שהם רוצים למשוך מהימין לא מאמינים להם". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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לדבריו, האסטרטגיה של מחנה הנתניהו הוכיחה את עצמה: "קמפיין אוריך הצליח, ומנהיגי גוש התיקון טיפסו על עץ שנתניהו היה יורד ממנו חמש דקות אחרי הבחירות".

בסיום דבריו, הביע שילוח סקפטיות כלפי שאר מפלגות המרכז והביע תמיכה חד-משמעית במפלגה אחת בלבד: "אני לא קונה עוד מפלגות גנץ בתחפושת. כבר היינו בסרט הזה. כרגע סומך רק על הדמוקרטים".