צפו בתיעוד: אילון מאסק חשף את "הטסלה המעופפת"

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אחרי כמעט תשע שנים של הבטחות ועיכובים, המכונית המעופפת של אילון מאסק הופכת למציאות. מנכ"ל טסלה חשף הלילה (בין חמישי לשישי) את הדור החדש של מכונית הספורט באירוע חריג שנערך בטקסס, כשהוא מציג לעולם רכב שמסוגל לנסוע על רמפה, לבצע "פליק פלאק" שלם באוויר ולנחות בשלום בעזרת טכנולוגיה שנלקחה היישר מסוכנות החלל שלו, SpaceX.

איך זה עובד וכמה מהר זה נוסע? הרודסטר החדשה לא מסתמכת על חומרי בערה מיוחדים למנועי הדחף שלה. לדברי מאסק, הרכב משתמש במיכל אוויר מתקדם בלחץ גבוה במיוחד שיודע למלא את עצמו. "היא פשוט תנפח את עצמה באמצעות פרצי אוויר ותוכל לבצע את התמרונים האלה בכל פעם שתרצו", הסביר מאסק. מבחינת ביצועים על הכביש, המספרים שוברי שוויון: הרכב מסוגל להאיץ מאפס ל-97 קמ"ש בפחות משנייה בודדת, בדרך למהירות מרבית חסרת תקדים של 370 קמ"ש.

מתי זה יקרה וכמה עולה המקדמה?

למרות ההבטחות המקוריות כי הרכב יסופק ללקוחות כבר בשנת 2020, מאסק עדכן הלילה כי הייצור בפועל צפוי להתחיל רק בשנת 2028. מי שלא רוצה לחכות בתור יוכל לשריין לעצמו רכב כבר עכשיו, אך זה ידרוש כיס עמוק: עבור דגם ה-Performance הבסיסי תידרשו לשלם מקדמה של 50 אלף דולר. אם תרצו את גרסת ה-Thrust שכוללת את מנועי הדחף, המקדמה כבר מזנקת ל-250 אלף דולר. טסלה מציעה גם גרסת Rocket מיוחדת וחד-מושבית שתכלול "מערכת טיסה מלאה" ותהיה זמינה בהזמנה אישית בלבד.

האם זה בכלל חוקי לנהיגה?

אמנם טסלה מציגה את הרודסטר כמכונית דגל שנועדה להפגין עליונות טכנולוגית, אך חשוב לצנן מעט את ההתלהבות. מעבר לתג המחיר הגבוה והעיכובים בייצור, כרגע כלל לא ברור כיצד רכב שקופץ באוויר יאושר לנסיעה בכבישים ציבוריים, והאם הרגולטורים בארה"ב ובעולם יאפשרו שימוש במנועי דחף עוצמתיים בסביבה עירונית.

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מה צריך לזכור?

אם יש לכם את הסכום הנדרש למקדמה ושקלתם לבצע הזמנה, קחו בחשבון: טסלה כבר דחתה את ייצור הרכב הזה בעבר, כך שגם תאריך היעד החדש (2028) אינו חקוק בסלע. בנוסף, מכיוון שרשויות החוק טרם אישרו את השימוש בטכנולוגיית הריחוף בכביש ציבורי, ייתכן שתיאלצו להשתמש ביכולות המעופפות של הרכב רק במסלולים סגורים ופרטיים.