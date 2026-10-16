שלמה פילבר מעריך: זה ראש הממשלה הבא

לקראת הישורת האחרונה של מערכת הבחירות, הסוקר והאנליסט שלמה פילבר, מפרסם שורה של תובנות ומסקנות דרמטיות על מצב המפלגות והגושים, ומעריך כי התחזית שלו לניצחון גוש הימין בעינה עומדת.

לדברי פילבר, 400,000 ליכודניקים שהצביעו למפלגה בבחירות 2022 כלל לא עזבו אותה, אלא נמצאים בימין וצפויים להגיע בהיקפים רחבים לקלפיות. בהתייחסו לסקרים האחרונים המעניקים לליכוד 18 מנדטים בלבד, הוא טוען כי מדובר במספרים שנועדו לייצר פער מלאכותי בינו לבין מפלגתו של גדי איזנקוט כדי להציגה כמפלגה הגדולה ביותר, ומדגיש כי המבחן העליון של הליכוד יהיה בשחזור אחוזי ההצבעה מהבחירות הקודמות.

בזירת המפלגות הקטנות והמתלבטות, פילבר מעריך כי מוקדם להספיד את כחול לבן, שכן יש להם קהל שמרן ומתוס שכבר התחזק והפתיע פעמיים בשבוע האחרון, בעוד שעופר וינטר ויועז זליכה נהנים כעת מאוויר פסגות אך צפויים להתמודד עם קרב שרידה מול המפלגות הגדולות. הוא מוסיף כי אמצע השבוע הקרוב, שבו ירדו שלטי החוצות של המפלגות הקטנות לקראת פרסום שלטי המפלגות הגדולות בישורת האחרונה, יהיה העיתוי שבו ידברו על פרישה של גורמים שונים.