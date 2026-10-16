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זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת נח תשפ"ז

הנושא הבולט בפרשה הוא סיפור המבול ותיבת נח, וסיפורים נוספים הם שכרות נח ומגדל בבל. זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת נח תשפ"ז

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(מנדי הכטמן / פלאש90)

פָּרָשַׁת נֹחַ היא פרשת השבוע השנייה בספר בראשית. היא מתחילה בפרק ו', פסוק ט' ומסתיימת בפרק י"א, פסוק ל"ב. הנושא הבולט בפרשה הוא סיפור המבול ותיבת נח, וסיפורים נוספים הם שכרות נח ומגדל בבל. בנוסף, מפורטים בפרשה רשימות של צאצאי בני נח אחרי המבול.

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זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 17:30. יציאת השבת: 18:42

תל אביב

כניסת השבת: 17:47. יציאת השבת: 18:43

חיפה

כניסת השבת: 17:38. יציאת השבת: 18:42

באר שבע

כניסת השבת: 17:48. יציאת השבת: 18:44

אילת

כניסת השבת: 17:39. יציאת השבת: 18:44

חברון

כניסת השבת: 17:50. יציאת השבת: 18:42

גוש עציון

כניסת השבת: 17:50. יציאת השבת: 18:42

צפת

כניסת השבת: 17:39. יציאת השבת: 18:40
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