חשד לאירוע דריסה בבנימין: דיווח על פצוע קל, צה"ל פתח במרדף

דיווח ראשוני: בצה"ל קיבלו הערב (חמישי) דיווח על דריסה במרחב עטרת שבחטיבת בנימין. בשלב זה הפרטים בבדיקה, וכוחות צה"ל קפצו לנקודה.

לפי הדיווחים הראשוניים, רכב פלסטיני שנסע במקום האיץ לעבר יהודים בכניסה ליישוב עטרת ואז נמלט מהזירה לכיוון מערב, כשכוחות צה"ל פתחו במרדף אחריו. ככל הנראה, אדם אחד נפצע באורח קל במקום.

למרות ההערכות בהתחלה, מחקירה ראשונית עולה כי לא מדובר בפיגוע. "כוחות צה"ל ושוטרי מחוז ש״י קפצו לפני זמן קצר למרחב עטרת שבחטיבת בנימין בעקבות דיווח על חשוד שפגע עם רכבו באזרח ישראלי. כתוצאה מכך, האזרח נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי" נמסר. "הכוחות פתחו במרדף אחר החשוד ומבצעים חסימות בצירים ובכפרים במרחב"

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