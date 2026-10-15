ברוך דיין האמת: אלוף במיל' חיים נדל הלך לעולמו בגיל 92

ברוך דיין האמת: דובר צה"ל אישר כי אלוף במיל' חיים נדל הלך לעולמו היום (חמישי) בגיל 92, כשהוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. נדל ז"ל יובא למנוחות בטקס צבאי שיתקיים מחר (שישי) בשעה 11:30 בבית העלמין הצבאי בקריית שאול.

נדל שירת בתפקידו האחרון בצה"ל כנשיא בית הדין הצבאי לערעורים, שם כיהן בין השנים 1979 ל-1983. לפני כן הוא שירת כמפקד עוצבת 'המפץ' (146), כמפקד חטיבת 'הצנחנים' במילואים (226) ומפקד חטיבת 'הצנחנים' (35).

חיים נדל נולד ב-1933, והוא התגייס בשנת 1955 לחטיבת הנח"ל. במהלך 28 שנות שירותו הוא מילא סדרה ארוכה של תפקידים, ביניהם קצין אגף המבצעים של חטיבת הצנחנים, מפקד גדוד 50 של החטיבה, ראש ענף הארגון וההדרכה במפקדת קצין החי"ר והצנחנים הראשי, וראש ענף המבצעים במטה הכללי.