"עמית סגל משלם להם את המשכורת"

עמית סגל ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

הפאנליסטים הבולטים של תוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, יותם זמרי ואיתמר פליישמן, קוראים לפרשן הפוליטי הבכיר של חדשות 12, עמית סגל, "לחזור הביתה" ולעזוב את חברת החדשות שבה הוא פועל שנים רבות.

במהלך שיחה בפודקאסט "צמד רעים" מבית NVP, מתחו השניים ביקורת חריפה על היחס שסגל מקבל מעמיתיו למערכת בחדשות 12. "אתיקה חברית היא פי 300 יותר חשובה מאתיקה עיתונאית", טען פליישמן, והוסיף גילוי לב: "אני מת על עמית סגל". במהלך הפרק טענו השניים כי סגל הוא אחד המנועים המרכזיים מאחורי נתוני הצפייה הגבוהים של הערוץ. "עמית סגל יותר חזק מחדשות 12, לא נעים להגיד להרבה מכם – הוא משלם את המשכורת", הצהיר פליישמן. לדבריו, סגל מחזיק בעצמו חלק נכבד מהקהל: "אתם לא מבינים כמה אנשים עוד מחזיקים, לצערי – ועמית בזה אתה חוטא – מחזיקים בציפורניים בערוץ הזה בזכות עמית סגל".

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זמרי הצטרף למחמאות והרעיף שבחים מקצועיים על הפרשן, תוך שהוא עוקץ את יתר חברי המערכת בנווה אילן: "הוא מסי לעומת הפועל מרמורק". זמרי הוסיף כי במקום לתקוף את סגל בפומבי, ראוי היה שחבריו למערכת ישוחחו איתו באופן אישי, וחתם בקריאה ישירה: "אני חושב שהגיע הזמן שלו".