12 ימים לבחירות לכנסת, ובליכוד ממשיכים בניסיונות למנוע אובדן קולות בגוש הימין: על פי דיווח של שלום שטיין ב'אמס', הניסיונות להביא לפרישתן של המפלגות הקטנות אח"י ונועם מהמרוץ לכנסת לא צלחו עד כה, למרות הצעות לתפקידים שונים שהועלו במסגרת המשא ומתן. בליכוד מעריכים כי התמודדותן עלולה להביא לאובדן של לפחות מנדט וחצי לגוש הימין.

במקביל, גורם במפלגת אח"י אישר בשיחה עם "כיכר השבת" כי התקיימה פגישה בין נציגים מטעם הליכוד לנציגי המפלגה, בניסיון לשכנע את אח"י להסיר את מועמדותה. הפגישה התקיימה בהמשך למגעים שנערכו במהלך השבוע בין נציגי אח"י לבין חברי כנסת ובכירים בש"ס.

לדברי הגורם, במהלך הפגישה הועלו הבטחות והצעות מצד הליכוד, שלפי ההבנה עשויות לכלול גם היבטים תקציביים. עם זאת, חלק מהדרישות או ההצעות נתקלות לטענתו בהתנגדות מצד ש"ס, והצדדים טרם הגיעו להסכמות סופיות.

על פי הדיווח של שטיין, במגעים שניהל השר יואב קיש עם נציגי המפלגות הקטנות עלו הצעות לתפקידים שונים, אך הניסיונות להביא לפרישתן לא הבשילו להסכמות. בשלב זה, שתי המפלגות ממשיכות במרוץ לכנסת.

באח"י ממתינים כעת להמשך המגעים ולהכרעת הרב חיד"א אברג'יל, שאישורו נדרש לצורך קבלת החלטה משמעותית על פרישה מהבחירות. לפי הגורם במפלגה, טרם התקבלה החלטה סופית בעניין, והמשא ומתן עדיין נמשך.

החשש המרכזי בליכוד הוא שקולות שיינתנו למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה לא יתורגמו למנדטים בכנסת. על פי ההערכה שדווחה, גוש הימין עלול לאבד לפחות מנדט וחצי בשל התמודדות המפלגות הקטנות, נתון שעומד ברקע הניסיונות לשכנע אותן לפרוש.

בתוך כך, גם יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ממשיך בניסיונות להגיע להסכמות עם מוטי לייטנר, במטרה לצרפו לרשימתו. אלא שעל פי הדיווח של שטיין, המשא ומתן בין הצדדים תקוע בשלב זה, ולא דווח על התקדמות שתאפשר את השלמת המהלך.