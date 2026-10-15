אלירז שדה קובע: הימין חייב לדרוש את זה מנתניהו

בנימין נתניהו ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

איש התקשורת אלירז שדה פרסם הערב (חמישי) קריאה חריגה המופנית למחנה הימין ולראש הממשלה בנימין נתניהו, על רקע פרשת קטארגייט. שדה דרש כי כל קשר לקטאר ינוקה מלשכת ראש הממשלה, והבהיר כי דווקא הימין הוא שצריך להציב את הדרישה בפני נתניהו.

"הימין חייב לדרוש מנתניהו לנקות כל קשר לקטאר מהלשכה", כתב שדה בחשבונו ברשת X. הדברים מגיעים על רקע פרשת קטארגייט, שבמרכזה נבדקו חשדות הנוגעים לקשרים בין גורמים בסביבתו של ראש הממשלה לבין גורמים הקשורים לקטאר. הפרשה העלתה שאלות בנוגע לאופי הקשרים, לפעילותם של יועצים בסביבת נתניהו ולשאלה האם התקיימה פעילות לקידום אינטרסים קטאריים.

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בין השמות שנקשרו לפרשה במסגרת החשדות והפרסומים נמצאים יונתן אוריך, יועצו של נתניהו, ואלי פלדשטיין, ששימש כדובר לעניינים ביטחוניים בסביבת ראש הממשלה.

קטאר נמצאת במרכז הדיון הציבורי גם בשל תפקידה כמתווכת במגעים בין ישראל לחמאס. על הרקע הזה, השאלות הנוגעות לקשרים אפשריים בין גורמים הקשורים למדינה לבין סביבת ראש הממשלה קיבלו משמעות ציבורית ופוליטית.