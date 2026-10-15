עמית סגל: אם הוא עומד במילתו, הסיפור גמור

עמית סגל ( חיים גולדברג / פלאש90 )

הודעתו של יו"ר "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן כי לא יתמוך בממשלת מיעוט ואף יצביע נגדה מעוררת טלטלה עזה בגוש השינוי, כשבועיים בלבד לבחירות. הפרשן הפוליטי עמית סגל ניתח במהדורה המרכזית של חדשות 12 את המשמעויות הפוליטיות העמוקות של ההצהרה.

"אם תזכרו מה ליברמן אמר ברוח ימים אלה ובפתיחת המהדורה, זאת אם כל הפצצות על התוכנית של גדי איזנקוט", הבהיר סגל. "התוכנית האסטרטגית להקים ממשלה שפרס אותה בגילוי ובקול רם – 58 מנדטים או קצת פחות בהימנעות של מי שרוצה, כלומר הערבים ואולי חלק מהסיעות החרדיות". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות סגל הסביר את התמריץ הפוליטי מאחורי המהלך: "כל התבטאות שנעשית לפני בחירות על ידי פוליטיקאים נאמרת רק בפרספקטיבה אחת – הם רואים סקר, רואים נתון בעייתי, וחייבים לתקן אותו או לסתום את החור. החור שליברמן רואה הוא מצביעי הימין שאומרים 'אני לא רוצה לתת את הקול ולגלות שרע"ם והמשותפת בעמדת השפעה'".

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"אבל ליברמן לא רק אמר 'לא נתמוך בממשלה כזאת', אלא הלך עד הסוף ואמר 'נצביע נגד'", הדגיש סגל. "אם ליברמן עומד במילתו, אז אין את הדבר הזה גם אחרי הבחירות. בכירים בגוש אומרים 'הדבר הזה לא תואם איתנו, היה דיבור על תיאום, וזה פוגע בנו'. הם תורהים אם ליברמן עושה את זה כדי להעלות את המחיר שלו אחרי הבחירות ולדרוש פיצוי בדמות ראשות הממשלה".

לסיום ציין סגל את השינוי בנרטיב של ליברמן: "ליברמן דיבר במשך חצי שנה ואמר 'יהיו 63–64 מנדטים'. כעת הוא מבין שזה לא ריאלי להגיד את זה על רקע הסקרים, ולכן הוא אומר דבר חדש: 'תסמכו עליי, אני אביא ליכודניקים'. זה כבר לא פלן B, זה פלן C".