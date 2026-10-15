חמאס ונתניהו ( צילום: צילום: עלי חסן, אולביה פיטוסי/פלאש90 )

עימות נוסף בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש השב”כ לשעבר רונן בר: הערב (חמישי) נחשף בחדשות 13 כי נתניהו הוא שביקש מבר לגבש תוכנית להסדרה עם חמאס, שהוצגה בפניו ב-5 באוקטובר 2023, יומיים בלבד לפני מתקפת 7 באוקטובר. הפרסום מגיע לאחר שנתניהו טען בריאיון לאילה חסון בכאן 11 כי בר הוא שהציג את התוכנית.

על פי הפרסום, במסגרת גיבוש התוכנית הציע ראש השב”כ לשעבר להציב שני תנאים להסדרה עם ארגון הטרור: השבת ארבעת החטופים שהוחזקו ברצועת עזה והפסקת הכוונת הטרור מעזה. אלא שלפי הדיווח, נתניהו סירב להכניס את שני התנאים לתוכנית. גורמים בסביבתו של בר תקפו את ראש הממשלה בעקבות הדברים וטענו כי מדובר ב”חלק מקמפיין ההונאה של נתניהו נגד הציבור”. מנגד, בלשכת ראש הממשלה דחו את הפרסום ומסרו בתגובה: “שקר מוחלט. מדובר בתוכנית של שב”כ, שהייתה חלק מעמדה עקבית של רונן בר לשימור על השקט ברצועת עזה ולהרחבת את הסיוע ההומניטרי ומספר הפועלים שנכנסים לישראל”. הפרסום מגיע על רקע העימות המשפטי בין השניים. אתמול הגיש בר לבית המשפט המחוזי תביעת דיבה בסך שלושה מיליון שקלים נגד נתניהו, בעקבות טענת ראש הממשלה כי בר ידע על “סכנה אמיתית” בליל 7 באוקטובר, אך נמנע במכוון מלעדכן אותו בזמן אמת.

טבח השבעה באוקטובר ( עבד אל ראחים חאטיב / פלאש90 )

במסגרת כתב התביעה הציג בר שורת התרעות והמלצות שהעביר לנתניהו במהלך שנת 2023. בין היתר, לטענתו, התריע מפני אפשרות למלחמה עם חמאס והמליץ על חיסול בכירים בארגון.

על פי כתב התביעה, ב-21 בספטמבר 2023 הוגשה לנתניהו הערכת חטיבת המחקר של שב”כ, שבה הומלץ על תקיפה מקדימה. נתניהו, לפי המסמכים שהציג בר, השיב כי אינו מעוניין בהסלמה מול רצועת עזה ודרש להשתמש בכוח באופן מושכל.

עוד נטען כי ב-1 באוקטובר 2023, שישה ימים לפני הטבח, התריע בר מפני שיא בהכוונת טרור והמליץ על חיסול בכירים בחמאס.

עוד באותו נושא איך נראה חרם? ברשת חיבקו אותה, בביה"ס צחקו עליה חדשות סרוגים

עם הגשת התביעה הבהיר בר כי הוא נושא באחריות לחלקו של שב”כ בכישלון למנוע את מתקפת 7 באוקטובר, אך דחה את הטענות שהשמיע נגדו ראש הממשלה.

נתניהו, מצדו, שב וטען כי בר לא עדכן אותו בזמן אמת על הסימנים שהתגלו בליל המתקפה. בתגובתו לתביעה אמר: “רונן בר, שראה את הסימנים המעידים בליל ה-7 באוקטובר ולא התקשר אליי, אומר היום שלא היה לו את מספר הטלפון שלי. רונן, אתה רציני?”

לשכת ראש הממשלה בתגובה לפרסום בערוץ 13

שקר מוחלט. מדובר בתוכנית של השב״כ שהייתה חלק מעמדה עקבית של רונן בר לשימור השקט ברצועת עזה ולהרחבת הסיוע ההומניטרי ומספר הפועלים שנכנסים לישראל.