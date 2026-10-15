טלי גוטליב יורה: מתנגדיו של נתניהו צדקו

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) פרסמה פוסט חריף ונוקב נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות דבריו כי התיקים הבכירים יישארו בידי הליכוד בממשלה הבאה.

"אדוני ראש הממשלה, אמרו לי פעמים רבות שאתה אוהב אנשים כנועים, מרכיני ראש, שסרים למרותך", פתחה גוטליב את דבריה. "אני הגנתי עליך ואמרתי שאדם חזק רוצה סביבו אנשים חזקים. ובכן, הם צדקו. היום הוכחת שאת השר הטוב ביותר בממשלה שלך, איתמר בן גביר, שסיפק עבור גוש הימין תמונות ניצחון – אתה רוצה לדחוק".

גוטליב מנתה את הישגיו של השר לביטחון לאומי וכתבה: "השר לענייני ביטחון לאומי שעשה רפורמה אדירה בבתי הסוהר שאתה לא עשית שנים, השר שהרס אלפי בתים בנגב של בנייה לא חוקית, השר שערך רפורמה בנשקים לטובת ביטחונם האישי של האזרחים, השר שהעלה את שכרם של שוטרים וסוהרים דרמטית – השר שאמר ועשה, הבטיח וקיים – אותו אתה רוצה לדחוק? מה קרה אדוני ראש הממשלה, ממה אתה חושש? אתה מזהה מנהיג ומנסה להרחיקו?".