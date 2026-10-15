דיווח: במערב זיהו "צעדים קיצוניים" באיראן

טילים באיראן. אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

בדרך לחידוש המלחמה? על רקע המתיחות הנרחבת והחששות מתקיפת פתע, גורמים במערב זיהו כי איראן מבצעת "צעדים קיצוניים" ומהלכים צבאיים חדשים - ככל הנראה על רקע המצוקה הכלכלית במדינה. כך דווח הערב (חמישי) בחדשות 12.

לפי הדיווח, בישראל מתקיים כעת שיח תכוף עם ארה"ב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ את ההבנה לגבי מה שמתרחש באיראן תחת הנהגת מוג'תבא חמינאי, כשבישראל סבורים כי כל תוכנית תקיפה חייבת לכלול פגיעה בתשתיות, באנרגיה, בפרוייקט הטילים ובמתקני הגרעין. עם זאת, ההבנה היא שטראמפ לא החליט האם לתקוף ומתי. עוד דווח כי גורמי ביטחון בישראל ובארה"ב לא סבורים שההתפתחויות באיראן מחייבות טיפול דחוף שאינו סובל דיחוי. ההערכה של גורמי הביטחון מגיעה בתזמון רגיש במיוחד לשתי המדינות, פחות משבועיים לפני הבחירות בישראל ושלושה שבועות לפני בחירות האמצע בארה"ב.

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מנגד, בכאן 11 דווח כי ישראל העלתה כוננות בימים האחרונים, במסגרת אפשרות להסלמה. בשלב זה אין מידע קונקרטי על כוונה של איראן או חיזבאללה לתקוף את ישראל, אך בצה"ל עדיין עוקבים באדיקות ואומרים שמדובר ב"תקופה רגישה".

לפי הדיווח, איראן החלה לבצע בשבוע שעבר ניסויים בתחום הטילים הבליסטים והכטב"מים, ובישראל עוקבים אחרי ההתפתחויות. גורם ביטחוני אמר כי "אנחנו פועלים כדי שלא יהיה מצב שיפתיעו אותנו".