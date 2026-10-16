שלולית הדם, הרימונים והרחפן: כך חוסל סינוואר| צפו

יחיא סינוואר (עטיא מוחמד/פלאש90) ( יחיא סינוואר (עטיא מוחמד/פלאש90) )

במלאת שנתיים לחיסולו שלמנהיג חמאס יחיא סינוואר, מפרסם צה"ל פרטים על ההיתקלות שהובילה לחיסולו בשכונת תל סולטאן ברפיח ב-16 באוקטובר 2024. מהמידע עולה כי סינוואר נפצע תחילה בידו מירי של מפקד גדוד, נמלט לתוך מבנה, ובהמשך חוסל לאחר שהכוחות זיהו סימני דם ונאלצו להתמודד עם רימונים שהושלכו לעברם.

מספר שבועות לפני החיסול קיבלה אוגדת עזה את האחריות על מרחב רפיח מידי אוגדה 162. תחת פיקודה פעלו כוחות צוות הקרב של חטיבת הנח"ל וצוות הקרב של חטיבת ביסל"ח (828), על בסיס מידע מודיעיני שהצביע על אזורים שבהם עלה חשד להימצאות בכירים בחמאס. ביום החיסול זיהה כוח תצפית שלושה מחבלים במרחב הרוס, שהיה נתון לשליטה מבצעית של צה"ל. השלושה היו במרחק של כ-300 מטרים ממבצע הנדסי רחב היקף שהתנהל באזור. שניים מהם נשאו שמיכה, ואילו השלישי נשא אפוד.

בעקבות הזיהוי החלו הכוחות בסריקות. במהלך הפעילות הבחין מפקד הגדוד במחבלים ופתח לעברם באש. אחד מהם נפגע בידו, ורק בדיעבד התברר כי מדובר ביחיא סינוואר.

הכוחות סגרו על המרחב באמצעות טנקים והפעילו רחפנים לסריקות. במהלך ההיתקלות נפצע באורח קשה לוחם מגדוד 450, שפונה לקבלת טיפול רפואי תחת אש.

סינוואר, שנפצע בידו, נמלט יחד עם שני המחבלים האחרים. השלושה התפצלו לשני מבנים: שני המחבלים נכנסו למבנה אחד, ואילו סינוואר נמלט למבנה אחר.

בשלב זה נכנסה פלוגת צנחנים מהגדוד לסרוק את המבנה שאליו נמלט סינוואר. במהלך הסריקות הבחין מפקד המחלקה בשלולית דם, והבין כי מחבל פצוע נמצא בקרבת הכוח.

זמן קצר לאחר מכן הושלכו לעבר הלוחמים שני רימונים, שאחד מהם התפוצץ. בעקבות זאת החלו הכוחות להפעיל אש לעבר המבנה, שכללה ירי טנקים, מקלעים ונשק קל. במהלך הירי חוסל סינוואר, אף שבשלב זה הכוחות עדיין לא ידעו כי מדובר במנהיג חמאס.

לקראת שעות הערב הוכנס רחפן לתוך המבנה, ובאמצעותו זוהתה גופה. אולם בשל תנאי השטח והחשש מסכנות נוספות, הוחלט שלא להיכנס למבנה במהלך הלילה ולהמתין עד לשעות הבוקר.

רק למחרת, כאשר שבו הכוחות לסרוק את המבנה, זוהתה גופתו של יחיא סינוואר וחיסולו אושר.

לצד פרטי החיסול, הובאו גם קטעים ממסמך בכתב ידו של סינוואר, שפורסם בעבר ונאסף במסגרת התמרון ברצועת עזה. המסמך עוסק בתכנון מתקפת 7 באוקטובר, ובו הוראות לתיעוד מעשי ההרג וההרס במטרה להפיץ תמונות אימה.

"יש להדגיש בפני האחראים על היחידות שעליהם לגרום לדברים האלה להתבצע בכוונה תחילה. זאת אומרת, לתעד ולשדר את התמונות מהר ככל האפשר: דריכה על ראשים של חיילים, ירי מטווח אפס, שחיטה של אנשים בסכין, פיצוץ טנקים, שבויים כורעים על הברכיים עם הידיים על הראש וכדומה".

בקטע נוסף כתב סינוואר: "צריך לתכנן מראש מאורעות שייצאו מהם תמונות אימה. כמה מכוניות תופת בוערות שהתפוצצו בתוך מוצב או במבנה וחוללו הרס אימתני. מראות קורעי לב. אש עצומה. 5 או 10 תמונות כאלה יפילו להם את הלב".

בהמשך המסמך אף מופיעה התייחסות מפורשת להצתת יישובים: "יש להתארגן לשתיים או 3 פעולות שמטרתן שריפה של שכונות שלמות, קיבוץ וכדומה. ירססו על המקום דלק או סולר ממיכלית מיוחדת, ישרפו את המקום וישדרו את התמונות".

סינוואר, ששוחרר מהכלא הישראלי, מילא תפקיד מרכזי בבניין הכוח של חמאס ובהיערכותו המבצעית. בשנת 2017 נבחר למנהיג הארגון ברצועת עזה, והיה מהאחראים המרכזיים לתכנון ולהובלת מתקפת 7 באוקטובר 2023.

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על פי המידע שנמסר לציון שנתיים לחיסולו, מותו של סינוואר היווה נקודת מפנה בהתנהלות חמאס. בטווח הקצר הורגש היעדרו בתהליכי קבלת ההחלטות וביכולת התיאום של הארגון.

בהמשך ניכרו שינויים בדפוסי הפעולה של הזרוע הצבאית, לצד פערים בהנהגה, שחיקה ביכולות הפיקוד וקשיים בשמירה על הלכידות הארגונית.