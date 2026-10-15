אברי גלעד חושף את מצבו הכלכלי

אברי גלעד ( חדשות 13 )

מגיש הטלוויזיה והרדיו אברי גלעד הגיע לראיון חשוף בפודקאסט של איתי סגל מבית All-in, שבו דיבר בפתיחות נדירה על מצבו הפיננסי, ההתנהלות הכלכלית שלו לאורך השנים והקושי לחסוך לפנסיה. כשנשאל מה הוא מאחל לעצמו לעשור הבא בחייו, השיב גלעד בחיוך: "קודם כל לזכות בלוטו". בתשובה לתהייה של סגל האם חסר לו כסף לאחר שנים של הנחיית תוכניות המצליחות ביותר בפריים-טיים, הסביר גלעד: "אנשים עם הפרעת קשב מתנהלים כלכלית גרוע. לא שמתי בצד ליום סגריר, ואם היה לי בצד – תמיד נתתי את זה למישהו שהיה צריך".

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גלעד הודה כי הדרך שבה ניהל את כספיו מונעת ממנו לפרוש כעת: "אני עובד היום כי אני צריך לעבוד, אני לא יכול לצאת לפנסיה. אני לא חי על הגרוש, אבל אני לא אימפריה כלכלית כפי שאחרים שעשו את הדרך שלי נהיו – פשוט בגלל שאני לא יודע להתנהל כלכלית. יש לי את כל מה שאני צריך: בית, אוטו, נסיעה לחו"ל פעם בשנה ולקנות לילדות שלי מה שהן צריכות, אבל לא מנפתי את גודל הכוכב שהייתי".

בהמשך השיחה שיתף גלעד בפנטזיה הקבועה שלו במקרה של זכייה בפרס הגדול: "כשאני קונה טופס לוטו, יש לי את הסרט הקבוע של מה קורה אם אני זוכה ב-60 מיליון. הסרט הקבוע זה הטלפונים. אני מוקף דלפונים, אין לי חברים עשירים. הטלפון הראשון הוא למישהו שאני אומר לו: 'סגרתי לך את כל החוב שגללו אתה לא יכול לצאת מהארץ כבר עשר שנים, והנה יש לך דירה קטנה'".