צה"ל חיסל שני מחבלים שהבריחו אמצעי לחימה לרצועת עזה

המחבלים שחוסלו ( דובר צה"ל )

רצף החיסולים נמשך: דובר צה"ל אישר כי כוחות צה"ל ושב"כ תקפו אתמול (רביעי) במרחב ח'אן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבלים באסל נביל עבד אלרחמאן קשטה ואחמד רג'א אלשאער, אשר עסקו בהברחות אמצעי לחימה וציוד צבאי נוסף לשטח הרצועה.

צפו בתיעוד מהחיסול:

במסגרת תפקידם, שני המחבלים היו אמונים על רכש וסחר באמצעי לחימה - ובמקביל קידמו הברחות אמצעי לחימה לשטח רצועת עזה. בצה"ל אמרו כי "המחבלים חוסלו במטרה להסיר איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בשטחי הקו הצהוב". עוד הובהר כי "טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר".

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"צה"ל ושב"כ ממשיכים לרכז מאמצים בפגיעה ביכולות ההתעצמות והמימון של הפעילות הצבאית של ארגוני הטרור, למניעת שיקום התשתיות ויכולותיו הצבאיות" נמסר. "כוחות הביטחון בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".