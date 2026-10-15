אזהרת ריקול: חברת "ארבעה קצבים" קוראת להחזרת המוצר "קישקע ירושלמי"

חברת "א. ארבעה קצבים בשרים בע"מ" פרסמה הודעת אזהרה וקריאה להחזרת מוצר (ריקול), בתיאום מלא עם שירות המזון במשרד הבריאות. ההודעה מגיעה בעקבות בדיקה שנערכה על ידי שירות המזון במחוז תל אביב, אשר העלתה כי תווית המוצר "קישקע ירושלמי" אינה תקינה. במסגרת הבדיקה התגלה כי תאריך פג התוקף שניתן למוצר ארוך מהתוקף הנכון, רשימת הרכיבים על גבי האריזה לוקה בחסר, ושם היצרן שגוי.

פרטי המוצר המלאים כוללים את שם המוצר "קישקע ירושלמי", ששם היצרן המצוין הוא ארבעה קצבים, תאריך הייצור הוא 19/11/25, ולשיווק עד תאריך 19/10/26. הברקוד של המוצר הוא 7290002816515 והתכולה היא לפי שקילה.

הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצר, והחברה פועלת לאיסופו מדרכי השיווק. לפניות ולשאלות בנושא, ניתן ליצור קשר עם החברה בטלפון 0503303315 או בכתובת המייל kazavim4@gmail.com.