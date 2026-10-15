אליאנה תדהר מפתיעה: "אני לא עובדת בשבת"

אליאנה תדהר ( שי פרנקו )

בשנים האחרונות הזמר והשחקן לי בירן הולך ומתקרב לדת. הוא מניח תפילין, מתפלל וגם בחר שלא לעבוד בשבת. אבל מה קורה בבית כשאחד מבני הזוג מתחזק בדת והשני לא? בריאיון למגזין של "ישראל היום", אשתו, השחקנית אליאנה תדהר, סיפרה על היחס שלה לאמונה ועל הדרך שבה השניים משלבים את ההבדלים ביניהם בחיי המשפחה.

"אני לא שומרת שבת, אני פשוט שומרת משפחה" מתברר שגם תדהר החליטה שלא לעבוד בשבת, אבל מבחינתה מדובר דווקא בהחלטה משפחתית ולא דתית. "אני לא שומרת שבת, אני פשוט שומרת משפחה", הסבירה. "אם אעבוד גם בשבת, אני בקושי אראה את נבו - וזה נראה לי לא הגיוני". תדהר הסבירה שהשבת מאפשרת לה לעצור את העבודה ולבלות עם המשפחה שלה. "הבחירה לא לעבוד בשבת מאפשרת לי להיות עם המשפחה שלי, אני לא מוכנה שהזמן שלי איתה לא יובא בחשבון".

נבו, אליאנה ולי ( צילום: אינטסטגרם )

"לי הרבה יותר רוחני ממני"

ומה לגבי האמונה עצמה? תדהר מספרת שגם היא מאמינה, אבל בניגוד לבעלה, היא לא מבטאת את האמונה שלה דרך תפילות או קיום מצוות.

"גם אני אדם מאמין, אבל אני לא מתפללת או הולכת לבית הכנסת כמו לי", סיפרה. לדבריה, בזמן שבירן מתחבר לאמונה דרך הנחת תפילין, תפילות וצום ביום כיפור, היא מוצאת את החיבור שלה דווקא בדברים אחרים, כמו קריאת ספרים, התפתחות אישית ואפילו שיחה טובה עם חברה.

תדהר גם סיפרה שלפני שהפכה לאמא, יוגה ומדיטציות היו חלק משמעותי מהעולם הרוחני שלה. היום, כשהיא מסתכלת על הדרך של בעלה, היא דווקא רואה משהו מיוחד בחיבור שלו לדת.

"לי הרבה יותר רוחני ממני, אולי כי הוא מתרגל את זה", אמרה. "מה זה להניח תפילין ולהתפלל? מה זה 'מודה אני' ו'שמע ישראל'? את הדבר הזה, של להיות בהכרת תודה, הוא עושה בתרגול שאני לא עושה". ובכל זאת, היא לא מרגישה צורך לאמץ את אותה הדרך. "אם אני ארגיש קושי, אני אפנה למקום של מדיטציה", הסבירה.

אז בזמן שבירן מתחבר לרוחניות דרך התפילות והמסורת היהודית, תדהר מוצאת אותה בדרך שלה. ומה שמשותף לשניהם הוא הרצון לפנות את השבת לעוד קצת זמן ביחד עם המשפחה.