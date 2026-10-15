( צילומסך )

הרב אלי סדן, מייסד וראש מוסדות בני דוד בעלי, פרסם הערב (חמישי) הודעה חריגה שבה מתח ביקורת חריפה על אופי המאבק הפוליטי נגד חברי מפלגת עמך ישראל. בדבריו התייחס הרב לטענות על שליחת חוקרים פרטיים לביתו של עופר וינטר, תליית שלטים נגד מתמודדים בבתי כנסת ואף פגיעה בילדיהם.

“אני רוצה לבטא מחאה חריפה ביחס לסגנון המאבק”, פתח הרב סדן את דבריו. “בחירות לא נותנות שום היתר, לא לשקרים, לא לשון הרע, ובוודאי לא לאובדן המצווה הכל כך יקרה וחשובה מצוות ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש”. בהמשך פירט הרב את המעשים שעליהם שמע, ואשר לדבריו הביאו אותו לפרסם את הודעת המחאה: “כשאני שומע ששולחים חוקרים פרטיים לביתו של עופר וינטר להטמין לו שם מכשירי הקלטה, כשאני שומע שתולים בבתי הכנסת של המתמודדים שלטים עם דברי נעצה נגדם, כשאני שומע שגם לא בוחלים לפגוע בילדים של המתמודדים, אני מבין שנחצו כל הקווים. ולכן אני מרגיש חובה מוסרית להביע את עמדתי”.

הרב סדן הבהיר כי אין בדבריו משום הבעת תמיכה פוליטית במפלגה או קריאה להצביע עבורה, אלא מחאה על דרכי המאבק נגדה.

“לגיטימי לחלוק על דרכו הפוליטית, אני גם לא אומר למה אני בוחר, אבל לא לגיטימי לנהל מאבק בחירות אלים ופסול, ונגד זה אני מרגיש חובה להביע מחאה חריפה”, אמר.

לצד הביקורת על התנהלות המאבק, בחר הרב סדן להתייחס באופן אישי גם לעופר וינטר, שאותו הוא מכיר לדבריו במשך שנים רבות.

“אני רק רוצה להוסיף שאני מכיר את עופר וינטר שנים רבות, הוא איש אמת, ישר דרך, נקי כפיים, שתמיד בכל דרכו הוא אמר את מה שהוא חושב”, אמר הרב.

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בהמשך התייחס גם לשירותו הצבאי של וינטר ולדרך שבה התקדם לדרגת תת-אלוף: “ואגב זה שהוא הגיע בצבא להיות תת-אלוף, זה מפני שגם מי שלא כל כך מצא חן בעיניו את מה שעופר אומר, הוא הבין שהוא זקוק ליכולות שלו המיוחדות”.

בדבריו ביקש הרב סדן להפריד בין מחלוקת פוליטית לגיטימית לבין פגיעה אישית במתמודדים ובבני משפחותיהם. לצד הדברים החריפים, הרב לא ציין מי עומד מאחורי המעשים שעליהם דיבר, והטענות שהעלה בנוגע לחוקרים הפרטיים ולפגיעה בילדים לא אומתו באופן עצמאי במסגרת המידע שנמסר.