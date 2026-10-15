אחרי התקרית האלימה של האחים אדם: המשטרה מגיבה לראשונה

אחרי שהדיווחים על הקטטה בחתונתו של אלעד צפני עוררו סערה, משטרת ישראל מגיבה לראשונה לתקרית שבה היו מעורבים לכאורה גל ורואי אדם, אחיו של הזמר עומר אדם. למרות הדיווחים על עימות פיזי ועל אורח שנפצע, במשטרה מבהירים כי נכון לעכשיו לא הוגשה תלונה בעקבות המקרה.

מבקשה לתמונה לקטטה פיזית

התקרית התרחשה במהלך חתונתם של אלעד צפני ורומי גרוסמן, שנערכה באולם אירועים בראשון לציון. על פי הדיווחים, הכול התחיל כשאחד האורחים עלה לבמה במהלך הופעתו של הזמר ששון שאולוב וביקש להצטלם איתו ועם רואי אדם, אך נענה בסירוב והתבקש להמתין.

בהמשך, כך על פי הפרסומים, התפתח עימות מילולי בין הצדדים, שאליו הצטרף גם גל אדם. בתוך זמן קצר הפך הוויכוח לקטטה פיזית, שלפי עדויות אורחים נמשכה גם באזור המטבח של אולם האירועים. בכלי תקשורת שונים אף דווח כי האורח נפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

בעקבות הפרסומים, קורן וויט, חברם של האחים שנכח באירוע, הציג גרסה אחרת וטען כי האורח הצמיד לשניים טלפון לפנים וכי הם דווקא ניסו להרגיע את המצב. לדבריו, האחים לא היו חייבים להסכים להצטלם עם האורח.

המשטרה מגיבה: "לא מוכרת תלונה"

כעת, לאחר הדיווחים על התקרית האלימה, מגיעה גם ההתייחסות הרשמית של המשטרה. בתגובה שנמסרה נכתב: "לא מוכרת תלונה בדבר האירוע, עם זאת המשטרה תפתח בבדיקה ככל שקיים אירוע שכזה".

כלומר, למרות הדיווחים על הקטטה והפציעה, נכון למועד מסירת התגובה לא הוגשה תלונה במשטרה ולא נפתחה חקירה בעקבות המקרה. עם זאת, במשטרה לא שוללים אפשרות לבדוק את האירוע בהמשך.