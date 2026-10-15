הדרמה הפוליטית: "התקבלה החלטה להקים ממשלה עם איזנקוט"

( גילי יערי, יונתן זינדל / פלאש90 )

סערה במערכת הפוליטית בעקבות הצהרותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנס בחירות בעכו, לפיהן התיקים הבכירים – ביטחון, משפטים והביטחון הלאומי – יישארו בידי הליכוד בממשלה הבאה.

במפלגת עוצמה יהודית הגיבו בחריפות רבה לדבריו של ראש הממשלה ומסרו: "יצא המרצע מן השק. אמירות ראש הממשלה, לפיהן גם משרד הביטחון, גם המשרד לביטחון לאומי וגם המשפטים יישארו בידי הליכוד, מחזקות את המסקנה כי התקבלה החלטה להוציא מהקואליציה את השר בן גביר ועוצמה יהודית, לצרף במקומו את איזנקוט, ולהעניק את התיקים הללו לשמאל". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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עוד הוסיפו במפלגה במסר ישיר לראש הממשלה: "ראש הממשלה היקר, רק העם יחליט. בן גביר חזק, ישראל חזקה!".

המתקפה החריפה מגיעה בשיאה של ממתיחות בין הליכוד לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ומסמנת כי הקרב על הרכבת הקואליציה העתידית יביא איתו עימותים חזיתיים גם בתוך גוש הימין.