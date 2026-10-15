עמיחי אתאלי מעריך: בנט יחזור להיות ראש הממשלה

נפתלי בנט ( כאן 11 )

העיתונאי עמיחי אתאלי, כתב ידיעות אחרונות, חשף הערב (חמישי) כי אין בכוונתו להצביע לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בבחירות הקרובות. עם זאת, אתאלי הפתיע כאשר הביע הערכה ליכולות הניהול של בנט בהשוואה לאלו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואף העריך כי בנט ישוב לכהן כראש ממשלה במהלך העשור הקרוב.

"אין לי כל כוונה להצביע לנפתלי בנט בבחירות הללו אבל להלן שתי אבחנות והשערה אחת", פתח אתאלי את הפוסט שפרסם ברשת X. תחילה התייחס לקמפיין הבחירות של בנט וכתב: "אין רעב מבנט בקמפיין הנוכחי". לאחר מכן הציג השוואה בין יכולות הניהול של שני ראשי הממשלה. "ברמת היכולת שלו להניע תהליכים מעשיים במשרדי הממשלה: לזהות צורך, לבנות פרוייקט, בכל תחום, ללוות אותו ולפקח עליו, הוא בוודאי ובוודאי מנהל טוב בהרבה מבנימין נתניהו". אתאלי המשיך ומתח ביקורת על מידת המעורבות של נתניהו בעבודתם השוטפת של משרדי הממשלה. לדבריו, שר חינוך שכיהן בתקופה האחרונה סיפר לו כי נתניהו כלל לא שוחח איתו על ענייני משרדו. "נתניהו אינו מוצא כל עניין במשרדים השונים", טען אתאלי, והוסיף: "אצלו הכל שואו ורק כיבוי שריפות. הכל קטן עליו. הוא מדינאי על, ראשו מונח על בימת העצרת הכללית של האו"ם, מה לו ולמחירי הדלק, למבחני פיז"ה או למחירים בסופר?"

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בהמשך טען כי נתניהו עוסק בנושאים הללו בעיקר במהלך קמפיינים פוליטיים: "הוא יפגוש את אלה רק בסרטוני קמפיין, ובפועל בקדנציות שלו, המצב תמיד יחריף".

למרות הצהרתו כי לא יצביע לבנט, אתאלי הציג גם הערכה באשר לעתידו הפוליטי של ראש הממשלה לשעבר.

"בעשור הקרוב בנט יכהן שוב כראש ממשלת ישראל", העריך אתאלי. לדבריו, כהונה עתידית של בנט תהיה שונה מקודמתה ותזכה לקבלה ציבורית רחבה יותר.

"הפעם זה ייבנה אחרת, זה ייתפס כמו קדנציית נתניהו הראשונה לעומת קדנציות ההמשך, הוא בהחלט יהיה מקובל על ציבור רחב, כולל רבים בתוך גוש נתניהו הנוכחי".