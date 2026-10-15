נשברו הגבולות: החות'ים תקפו את ארמון הנשיאות של תימן

העיר עדן בתימן ( שאטרסטוק )

אירוע חריג: המורדים החות'ים שיגרו היום (חמישי) טילים בליסטיים לעבר ארמון הנשיאות "אל-מעאשיק" בעיר עדן שבתימן, שם פועלת הממשלה הרשמית התימנית שזוכה לתמיכה של סעודיה. לטענת החות'ים, הארמון הותקף מכיוון שהייתה שם מפקדה סעודית ומחסני נשק. בסוכנות הידיעות הרשמית של תימן, המזוהה עם הממשלה, נאמר כי שני מאבטחים נהרגו בתקיפה ושישה נוספים נפצעו. עם זאת, הובהר כי ראש ממשלת תימן והשרים לא היו במתחם בעת הפגיעה בו, ונמסר כי כל חברי הממשלה צפויים להישאר בעדן למרות התקיפה.

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בממשלת תימן הבהירו אחרי התקיפה כי ימשיכו לתמוך בכוחות הצבא הסעודי ואלו שנלחמים להשבת השליטה במדינה מידי החות'ים. בהודעה הרשמית הובהר כי "העתיד של תימן לא יהיה שבוי בידי מיליציה הנושאת נשק נגד העם שלה, פוגעת בביטחון של שכניה ומסתמכת על אלימות בכדי לפצות על כך שהתימנים מתנגדים לפרוייקט ההפיכה שלהם".