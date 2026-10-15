נפתלי בנט מודה: אלה התחומים בהם עמדתי השתנתה

נפתלי בנט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, התארח היום (חמישי) בתוכניתם של רוני בר און ומיה זיו וולף ברדיו 103fm, ושוחח על קמפיין הבחירות לקראת יום הבוחר, השינויים שעבר בעמדותיו, והתוכניות שלו ליום שאחרי במידה וייבחר לראשות הממשלה.

בפתח הראיון התייחס בר און לקמפיין הפרלמנטים הייחודי של מפלגת "ביחד", ותיאר אותו כ"קמפיין אמיץ של לוחם קומנדו שמתדפק על מעוזי אויב". בנט הסביר מצידו על שגרת יומו האינטנסיבית: "זה אולי הקמפיין הכי חדשני ויצירתי שראיתי בחיים אבל זה לא קל. אתמול למשל התחלתי בחמש וחצי בפתח תקווה עם מסעות רגליים של 7 עד 12 קילומטר ברחוב, משם לפודקאסטים, הרצאות לתעשיינים, כנס AI וכנס מפלגה בכפר סבא". לדבריו, "התחושה הפנימית שלי היא שהימים הללו הם הימים הכי גורליים בתולדות המדינה, ולכן אני לא דופק חשבון ואעשה הכל כדי שהגוש שלנו ינצח". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות "המסלול שלי לניצחון: ללכת למעוזי ליכוד מבוקר ועד לילה" לשאלת המגישים על הסטגנציה בסקרים והתחושה שגוש הליכוד תקוע בתיקו, פרס בנט את האסטרטגיה שלו: "אני אשרטט לך את המסלול לניצחון. קודם כל, רק ללכת למעוזי ליכוד מבוקר ועד לילה ולפוגש ליכודניקים. דבר שני הוא הצעירים – עשינו מהפכה, עד לפני כמה חודשים בן גביר היה המלך והיום עקפתי אותו, אני מסביר להם מה זה הקשקוש הזה אל מול הדברים האמיתיים. דבר שלישי זה טיקטוק, אינסטגרם ופודקאסטים, והדבר האחרון הוא לא להתעסק בביבי, אלא להציג תוכניות ברורות על מה נעשה". בנט נשאל גם על ההבדל בין נפתלי בנט של פעם לזה של 2026: "בחלק מהדברים עמדותיי לא השתנו ובחלק השתנו דרמטית. בנושאי ביטחון אני ימין על מלא, נגד מדינה פלסטינית ובעד תקיפות ביטחונית. בתחום דת ומדינה מאוד השתנתי לכיוון הרבה יותר ליברלי – אני בעד זכויות מלאות לקהילת הלהט"ב, ושתחבורה ציבורית תופעל לפי ההחלטה של כל עיר".

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"0% סיכוי לתקן את ישראל עם נתניהו"

במענה לשאלה האם יתחייב שלא לשבת תחת בנימין נתניהו, הבהיר בנט חד-משמעית: "נתניהו חייב ללכת הביתה והוא לא יהיה חלק מהממשלה. הסיפור הוא לא אישי ואני לא שונא אותו, אלא שיש 0% סיכוי לתקן את ישראל איתו, כי הוא נושא באחריות ישירה לטבח ומתנער ממנה. הוא יזם את המזוודות והמזומנים של קטאר, את תפיסת חמאס כנכס ואת ההתקפלות מול סינוואר".

בנט הוסיף והשווה את מדיניותו בעבר לזו של נתניהו: "המדיניות שלי הייתה הפוכה ב-180 מעלות. הוא הכיל רקטות ובלוני תבערה, ואני קבעתי בשבוע הראשון שלא אכיל בלון או עפיפון בודד, תקפנו בתגובה וזה נפסק כליל".

לשאלת מיה זיו וולף על לקחי העבר בבחירת האנשים, הודה בנט: "לא טעיתי קצת, טעיתי הרבה. למדתי את הלקח והרכבתי את הרשימה הכי מקצוענית ורצינית – נבחרת המנכ"ליות בעיוורון צבעים ומגדר, הכוללת את קרן טרנר, מירב כהן ומירב בן ארי. אין לי מילה רעה על ליברמן, גדי ויאיר, אבל אני יותר מנוסה כראש ממשלה, שר חינוך, שר כלכלה וחבר קבינט".

"לפרק את המדינה החרדית האנטי-ציונית דרך הכסף"

באשר ליום שאחרי ולפעולות הדחופות של הממשלה הבאה, אמר בנט: "אני חושב שהסקרים טועים, אנחנו נביא רוב ציוני, נמנה יו"ר כנסת ונקים ועדת חקירה ממלכתית. הדבר המרכזי שיגדיר את קיום המדינה הוא לפרק את המדינה החרדית האנטי-ציונית שקמה בתוכנו. אני אוהב את אחינו החרדים, הבעיה היא שהם לא משרתים בצבא ושילדים חרדים מתחנכים בבתי ספר שלא מלמדים אנגלית ומתמטיקה אלא שונאים את ישראל".

בנט הדגיש כי המהלך ייעשה באמצעות כלכלה: "לא נעשה את זה דרך מעצרים, אלא דרך 50 צינורות הכסף שמקיימים את המדינה החרדית הזאת ומזרימים אליה תקציבים. מיפינו את כל 50 התקנות, ויש לי את הצוות לעשות את זה וזה יצליח".