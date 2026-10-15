איש התאגיד לשעבר בקריאה דרמטית: ממשלה בתמיכת הערבים

ממשלת בנט לפיד (צילום: Photo by Amit Shabi/POOL) ( Photo by Amit Shabi/POOL )

יתונאי תאגיד השידור לשעבר, שרון עידן, פרסם היום (חמישי) התייחסות למערכת הבחירות הקרובה, ובה טען כי אף אחד מהגושים לא יצליח להשיג רוב של 61 מנדטים. לדבריו, על גוש השינוי להתמקד בהקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות, גם אם התמיכה תינתן מבחוץ.

"אלה בחירות ללא הכרעה של 61. לא יקרה", כתב עידן, והציג את התרחיש שלדעתו צפוי לאחר הבחירות. לדבריו, במקום להמתין להכרעה ברורה בין הגושים, יש לפעול להקמת ממשלה שתסתמך על גוש גדול יותר. "לכן אלה בחירות על גוש גדול יותר וממשלה זמנית עם תמיכה מבפנים או מבחוץ של הערבים", כתב.

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בהמשך הסביר עידן מה לדעתו צריכה ממשלה כזו לעשות לאחר הקמתה. הוא הצביע על בחירת יושב ראש כנסת חדש ועל קידום חקיקה מהירה כצעדים מרכזיים שיש לנקוט.

"תמיכה שתוביל ליו״ר כנסת חדש וחקיקה מהירה שתרחיק את מי שריסקו את המדינה. ככה פשוט, זו האמת", כתב עידן, מבלי לפרט לאיזו חקיקה בדיוק הוא מתכוון.

אלא שעידן לא הסתפק בהצגת המתווה הפוליטי, והפנה גם מסר ישיר ליו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, על רקע שאלת התמיכה בממשלה שתישען על המפלגות הערביות.

"ליברמן לא מבין? שישאר עם שלושה מנדטים. זהו. כל הכח על זה", חתם עידן את דבריו.