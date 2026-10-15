רופאים או סנדלרים? כך נפתור את הבעיה הגדולה בבתי הספר לרפואה

השבוע פגשתי מרצה בבית ספר יוקרתי לרפואה - אדם שמקדיש את חייו להכשרת הדור הבא של מצילי החיים בישראל. הדברים שהוא הניח על השולחן זעזעו אותי עד עמקי נשמתי.

הוא סיפר על סטודנטים ערבים שמתקבלים למסלול רפואה היוקרתי כשהם בקושי מדברים עברית. הוא סיפר על סטודנטים ערבים שמקבלים במבחנים ציונים מביכים של 10 ו-12 מתוך 100, לא מגלים הבנה בסיסית בחומר ובסופו של דבר, בדרך פלא המערכת מעבירה אותם. הם מקבלים תואר, עוטים חלוק לבן והופכים לרופאים שיטפלו בילדים של כולנו. רופאים או סנדלרים?

כששאלתי אותו: "מדוע אתה שותק? מדוע אינך זועק?", הוא השפיל מבט ואמר לי את האמת המרה: "בבית הספר לרפואה שלנו, אסור לומר מילת ביקורת על המגזר הערבי. מי שידבר - יאבד את משרתו". חד וחלק.

זה הגיע עד כדי כך שמרצה ערבייה החליטה להעביר את הרצאותיה בשפה הערבית על אף שמדובר במוסד ישראלי ממלכתי, וכשסטודנטית יהודייה העיזה להתלונן על כך שהיא לא מבינה מילה, הדיקן השיב לה בידיים פרוסות: "אין לי מה לעשות".

כך נפתור את הבעיה מהיסוד

מה שמתרחש באותו בית ספר מפורסם לרפואה הוא לא תקלה מקומית ולא מקרה נקודתי. זהו סימפטום מובהק לקריסה מוסרית ומערכתית רחבה בהרבה.

הבעיה הראשונית והשורשית מתבטאת היטב בנקודת הכניסה: העדפה "מתקנת" לערבים בקבלה ללימודי רפואה. איך נוצרה האוריינטציה הזו באוניברסיטאות? מי מייצר את המדיניות ההרסנית הזו? הפרוגרס הפושה באקדמיה, שחרט על דגלו קידום מיעוטים בכל מחיר - גם במחיר האמת, השוויון האמיתי, הרס המדע וסיכון חיי אדם.

בואו נזכור, המוסדות הללו מתוקצבים בכספי המיסים של כולנו, על ידי מדינת ישראל. איך יתכן שמוסד אשר ממומן על ידי הציבור הישראלי משעבד את הרפואה ואת הסטנדרט המקצועי לאג'נדה פוליטית זרה?

הגיע הזמן שנתחיל לפתור את הבעיה מהיסוד.