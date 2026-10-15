רופאים או סנדלרים? כך נפתור את הבעיה הגדולה בבתי הספר לרפואה

השבוע פגשתי מרצה בבית ספר יוקרתי לרפואה - אדם שמקדיש את חייו להכשרת הדור הבא של מצילי החיים בישראל. הדברים שהוא הניח על השולחן זעזעו אותי עד עמקי נשמתי.
הוא סיפר על סטודנטים ערבים שמתקבלים למסלול רפואה היוקרתי כשהם בקושי מדברים עברית. הוא סיפר על סטודנטים ערבים שמקבלים במבחנים ציונים מביכים של 10 ו-12 מתוך 100, לא מגלים הבנה בסיסית בחומר ובסופו של דבר, בדרך פלא המערכת מעבירה אותם. הם מקבלים תואר, עוטים חלוק לבן והופכים לרופאים שיטפלו בילדים של כולנו. רופאים או סנדלרים?
כששאלתי אותו: "מדוע אתה שותק? מדוע אינך זועק?", הוא השפיל מבט ואמר לי את האמת המרה: "בבית הספר לרפואה שלנו, אסור לומר מילת ביקורת על המגזר הערבי. מי שידבר - יאבד את משרתו". חד וחלק.
זה הגיע עד כדי כך שמרצה ערבייה החליטה להעביר את הרצאותיה בשפה הערבית על אף שמדובר במוסד ישראלי ממלכתי, וכשסטודנטית יהודייה העיזה להתלונן על כך שהיא לא מבינה מילה, הדיקן השיב לה בידיים פרוסות: "אין לי מה לעשות".
כך נפתור את הבעיה מהיסוד
מה שמתרחש באותו בית ספר מפורסם לרפואה הוא לא תקלה מקומית ולא מקרה נקודתי. זהו סימפטום מובהק לקריסה מוסרית ומערכתית רחבה בהרבה.
הבעיה הראשונית והשורשית מתבטאת היטב בנקודת הכניסה: העדפה "מתקנת" לערבים בקבלה ללימודי רפואה. איך נוצרה האוריינטציה הזו באוניברסיטאות? מי מייצר את המדיניות ההרסנית הזו? הפרוגרס הפושה באקדמיה, שחרט על דגלו קידום מיעוטים בכל מחיר - גם במחיר האמת, השוויון האמיתי, הרס המדע וסיכון חיי אדם.
בואו נזכור, המוסדות הללו מתוקצבים בכספי המיסים של כולנו, על ידי מדינת ישראל. איך יתכן שמוסד אשר ממומן על ידי הציבור הישראלי משעבד את הרפואה ואת הסטנדרט המקצועי לאג'נדה פוליטית זרה?
הגיע הזמן שנתחיל לפתור את הבעיה מהיסוד.
ראשית, יש לבטל באופן גורף ומוחלט את כל מנגנוני ההעדפה "המתקנת" - בכל המקצועות ובכל הפקולטות. באקדמיה חייבת לשלוט מריטוקרטיה עיוורת: מי שרוצה להתקבל חייב לעמוד בראש ובראשונה ברף אקדמי גבוה ביותר, ללא הנחות, ללא הקלות וללא התחשבות במוצא או במגזר. לא יתכן שמוסדות אקדמיים מדעיים יהפכו למוסדות חברתיים פוליטיים פרוגרסיביים. זהו הרס המדע והאקדמיה. לאחר העמידה ברף האקדמי המחמיר - תינתן העדפה מובהקת לחיילים ולמשרתי המדינה, ורק אחר כך לכל השאר. מי שמשרת ונושא בעול - יקודם.
שנית, שפת הלימוד חייבת להיות עברית, ורק עברית. עברית היא שפת המדינה, ומוסד אקדמי שמתוקצב על ידי הציבור לא יאפשר הוראה בשום שפה אחרת. מרצה שילמד בשפה זרה או הנהלה שמתעלמת מתלונות של סטודנטים דוברי עברית - ייקנסו ויישלל מהם התקצוב הציבורי לאלתר.
שלישית, ניתוק הפוליטיקה מציון המבחן. כדי למנוע את העיוותים, ההשתקה והלחצים המופעלים כיום על המרצים להעביר סטודנטים כושלים, כל המבחנים וההסמכות ייבדקו על ידי גוף חיצוני, נפרד ואובייקטיבי לחלוטין. בדיקה אנונימית ועיוורת תבטיח שרק מי שבאמת יודע את החומר יעבור, ושום דיקן לא יוכל לכפות פשרות על חשבון המקצועיות.
לבסוף, יש לחייב את כלל הסטודנטים לרפואה בארץ לעבור מבחן כללי לשם קבלת רשיון רפואה בדומה לנהוג באשר לקבלת רשיון עורך דין. הרף הנוסף הזה יבטיח שמי שיקבל רשיון רפואה יהיה אכן איש מקצוע מהשורה הראשונה ולא כזה שעשו לו הנחות בשל מוצאו.
אותו בית ספר לרפואה בו מתרחש העיוות הנורא הזה אינו אי מבודד; הוא המראה של מה שקורה כשמחליפים מצוינות וציונות בתקינות פוליטית עיוורת. כשאנחנו מתקפלים מול הפרוגרס אנחנו מסכנים את העתיד ואת החיים שלנו.
הגיע הזמן להפסיק להתנצל, לבטל את ההעדפה המקלקלת, להעדיף את המשרתים, להחזיר את המצוינות ולהחזיר את הריבונות. חייבים להתעורר ומיד.
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הרב יצחק זאגא הוא עו"ד ומועמד מטעם מפלגת זהות.