סקר מנדטים: איזנקוט פותח פער אדיר; גוש נתניהו מתרסק

( יונתן זינדל, פלאש 90 )

פחות משבועיים לבחירות לכנסת, מפת המנדטים ממשיכה לערער את המערכת הפוליטית: סקר מנדטים חדש של "זמן ישראל", שערך היועץ הפוליטי יוסי טאטיקה (בעלי "טאטיקה מחקרים ומדיה") בשיתוף פאנל Adgenda בהנהלת רועי שינדלר, מעניק למפלגת "ישר!" בהובלת הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט שיא של 26 מנדטים. איזנקוט רושם עלייה של שני מנדטים לעומת השבוע שעבר, אך נראה כי ההתחזקות מגיעה על חשבון שותפיו לגוש השינוי: מפלגת "ביחד" בהובלת נפתלי בנט יורדת ל-11 מנדטים, ומפלגת "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן נחלשת ל-9 מנדטים. מנגד, מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן שומרת על יציבות ונותרת עם 8 מנדטים. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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בחלוקה לגושים, המפה עוברת מטלטול עקב תנודות בתחתית הטבלה: מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה בסקר הנוכחי, מה שגורם לגוש הקואליציה בראשות בנימין נתניהו לצנוח ל-49 מנדטים בלבד (הליכוד 20, ש"ס 8, יהדות התורה 8, עוצמה יהודית 7 והציונות הדתית 6).

מנגד, גוש האופוזיציה מתייצב על 54 מנדטים, המפלגות הערביות מחזיקות ב-13 מנדטים (המשותפת 8 ורע"ם 5), ומפלגת המילואימניקים - הכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה עוברת את אחוז החסימה ועומדת על 4 מנדטים. אם מפלגת המילואימניקים תצטרף לגוש השינוי, הוא יעמוד על 58 מנדטים.