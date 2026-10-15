גשם, רוחות חזקות וטמפ' שלא נראו הרבה זמן. תחזית מזג אוויר

גשם ( ritasilence / שאטרסטוק )

מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה חורפי עם טמפ' שלא נראו פה הרבה זמן. יירדו גשמים מלויים ברוחות וסופות רעמים.

יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים צפויים לרדת בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף וייתכנו סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. הגשם יחלש במהלך היום. יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן. בבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף שיחלשו בהדרגה במהלך היום. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

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יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים. עדיין ייתכנו גשמים מקומיים קלים לאורך מישור החוף.

יום שני: מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.