מדד ספטמבר ירד: הנגיד יוריד את הריבית?

בדרך להורדת הריבית? מנתוני מדד המחירים לצרכן שפורסמו הערב (חמישי) עולה כי מדד מחירי הדירות ירד ב-0.6 אחוז ביולי-אוגוסט 2026 לעומת החודשיים הקודמים. מחירי הדירות החדשות רשמי ירידה של 0.4 אחוז.
בחלוקת מחירי דירות לפי מחוזות, מחוז חיפה רשם עלייה של 0.4 אחוז, בעוד ששאר המחוזות רשמו ירידה במחירים. הירידה המשמעותית ביותר הייתה בצפון עם 1.5 אחוז, אחריו מחוז תל אביב (0.9 אחוז), מרכז (0.7 אחוז), ירושלים (0.3 אחוז) ודרום (0.1 אחוז).
השוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2026 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2025 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי ירד ב-1.8 אחוז. בפילוח לפי מחוזות נרשמו ירידות מחירים בכל המחוזות: מרכז (2.7%), תל-אביב (1.9%), דרום (1.5%), חיפה (1.4%), צפון (0.8%) וירושלים (0.2%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-0.4%.
מדד המחירים הכללי בירידה
בנתונים הכלליים, מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.5% בחודש ספטמבר 2026, בהשוואה לחודש אוגוסט 2026. בשנים עשר החודשים האחרונים (ספטמבר 2026 לעומת ספטמבר 2025) עלה מדד המחירים לצרכן ב-1.6%.
ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: תרבות ובידור שירד ב-2.7%, תחבורה שירד ב-2.5%, הלבשה והנעלה שירד ב-0.9%, מזון וריהוט וציוד לבית שירדו ב-0.4%, כל אחד. עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: ירקות טריים שעלה ב-6.6%, שירותי חינוך שעלה ב-0.8% ושכר דירה שעלה ב-0.4%.