שגריר ארה"ב מכחיש: "לא מתערבים בבחירות בישראל, נקודה"

שגריר ארה"ב מייק האקבי ( אבשלום ששוני\פלאש 90 )

לאחר שדווח כי ממשל טראמפ לוחץ להקים ממשלת אחדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם יו"ר "ישר!" גדי איזנקוט", שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הכחיש כעת (חמישי) את הפרסום והבהיר כי מדובר בפייק ניוז. בדבריו הדגיש כי ארה"ב לא מתערבת בבחירות בישראל.

"הסיפור הזה ממש לא נכון. אפילו לא בקצת" אמר האקבי. "הממשל האמריקני לא מנסה להתערב בבחירות בישראל או להגיד לראש ממשלת ישראל מה לעשות. נקודה. סוף פסוק". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות האקבי הוסיף ופנה לרשת Clash Report שפרסמו את הדיווח המקורי: "אני מקווה מאד שהם יחזרו בהם מהפרסום המזוייף הזה".

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כאמור, מוקדם יותר היום דווח כי ממשל טראמפ מתווך להקמת ממשלת אחדות אחרי הבחירות בישראל, במסגרתו נתניהו יכהן כראש הממשלה למשך שנתיים לפני שיפרוש מפוליטיקה. לפי הדיווח, הקואליציה של נתניהו ואיזנקוט "תפעל לסיים מלחמות אזוריות ולהבטיח הסכמי שלום, בעיקר עם סעודיה". עוד נטען כי הדרישות של איזנקוט כללו התחייבות מפורשת של נתניהו לפרישתו, ביטול חוקי הרפורמה המשפטית, והקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר.