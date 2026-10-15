העיתונאי הסרוג נגד הרבנים של סמוטריץ': "צריכים ללמד תורה"

בצלאל סמוטריץ' ( יונתן זינדל/פלאש90 )

העיתונאי עמיאל ירחי מi24NEWS , יצא היום (חמישי) נגד הכנס של יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', ומתח ביקורת על מעורבותם של רבנים וראשי ישיבות בפעילות פוליטית ובמערכות בחירות.

בפוסט שפרסם ברשת X כתב ירחי: "דעה: הכנס הזה של סמוטריץ לא צריך להתקיים". בהמשך הסביר את התנגדותו להשתתפותם של רבנים וראשי ישיבות בכנסים פוליטיים, ולמעורבותם בגיוס תלמידי ישיבות לפעילות במהלך הבחירות. "רבנים וראשי ישיבות צריכים ללמד תורה, לא ללכת לכנסים פוליטיים ולשלוח את התלמידים שלהם לדפוק על דלתות בבחירות", כתב ירחי. בדבריו התייחס ירחי גם לאפשרות שתלמידי ישיבות מחזיקים בעמדות פוליטיות שונות מאלו של ראשי הישיבות שלהם. לטענתו, תלמיד ישיבה שתומך במועמד פוליטי אחר לא צריך להרגיש אי-נוחות בשל עמדה פוליטית שמציג רבו.

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"תלמיד ישיבה שלא עלינו תומך דווקא בבנט לא צריך להיות נבוך מהוראה של הרב שלו", כתב ירחי, כשהוא מזכיר במפורש את נפתלי בנט כדוגמה למועמד שתלמיד ישיבה עשוי לתמוך בו בניגוד לעמדת רבו.

ירחי לא הסתפק בביקורת על עצם קיומו של הכנס, אלא התייחס גם לתפקידם של תלמידי הישיבות עצמם בתקופה זו. לדבריו, מי שאינו משרת בצבא צריך להקדיש את זמנו ללימוד תורה ולא לעיסוק בפעילות פוליטית.

את דבריו חתם בקריאה: "אפילו בין הזמנים נגמר, מי שלא בצבא שיתמקד בללמוד".